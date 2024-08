Vraj Iron And Steel Share Price Today Live Updates

Vraj Iron And Steel Share Price Today: Vraj Iron And Steel स्टॉक के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको Vraj Iron And Steel के शेयरों में आने वाले उतार-चढ़ाव का पल-पल का अपडेट यहां दे रहे हैं। Vraj Iron And Steel के शेयर पिछले ट्रेडिंग दिन पर 15.76 रुपये पर बंद हुए थे। Vraj Iron And Steel के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 277.7 रुपये है। वहीं, Vraj Iron And Steel के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 211 रुपये है। Vraj Iron And Steel का मार्केट कैप 714.07 करोड़ रुपये है।