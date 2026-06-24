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81 दिन में 10 लाख AC बेचने वाले Voltas के शेयरों की गर्मी हुई शांत, 2% टूटे

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • आज बुधवार को शेयर मार्केट में गर्मी है और वोल्टास के शेयर ठंडे
  • सेंसेक्स 800 अंक उछलकर 77000 के पार चला गया है
  • वहीं, मुनाफावसूली के चलते आज यह शेयर करीब 2 प्रतिशत गिरकर 1302.50 रुपये तक आ गया
81 दिन में 10 लाख AC बेचने वाले Voltas के शेयरों की गर्मी हुई शांत, 2% टूटे

टाटा ग्रुप की कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी Voltas ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की शानदार शुरुआत की है। कंपनी ने वित्त वर्ष के पहले 81 दिनों में ही 10 लाख रूम एयर कंडीशनर (AC) बेचने का रिकॉर्ड बना लिया है। यह उपलब्धि कंपनी के इतिहास में सबसे कम समय में हासिल की गई है। इसके बाद ठंडे मार्केट में वोल्टास के शेयरों की गर्मी इस कदर बढ़ी कि सोमवार को 5% तक उछल गए थे।

आज बुधवार को शेयर मार्केट में गर्मी है और वोल्टास के शेयर ठंडे। सेंसेक्स 800 अंक उछलकर 77000 के पार चला गया है। वहीं, मुनाफावसूली के चलते आज यह शेयर करीब 2 प्रतिशत गिरकर 1302.50 रुपये तक आ गया। आज यह 1325 रुपये पर खुलने के बाद एक समय 1335 रुपये पर पहुंचकर लगातार गिरता गया और 1302.50 रुपये के दिन के निचले स्तर को टच कर गया।

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81 दिन में 10 लाख AC, टूटा पुराना रिकॉर्ड

कंपनी के अनुसार उसने 81 दिनों में 10 लाख एसी बिक्री का आंकड़ा पार किया है, जो अब तक का सबसे तेज प्रदर्शन है। इससे पहले भी Voltas भारतीय एयर कंडीशनर बाजार में अग्रणी कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख एसी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था।

MD ने बताया सफलता का कारण

Voltas के प्रबंध निदेशक मुकुंदन मेनन ने कहा कि यह उपलब्धि ग्राहकों के भरोसे, मजबूत ब्रांड पहचान और देशभर में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत का परिणाम है। कंपनी ने पिछले एक साल में प्रीमियम, मिड-रेंज और बजट सेगमेंट में कई नए मॉडल लॉन्च किए हैं, जिससे उसकी पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक बनी है।

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AC बाजार में कंपटीशन तेज

भारतीय रूम एसी बाजार में Voltas के अलावा LG, Daikin, ब्लू स्टार, Hitachi, Panasonic और Lloyd जैसे बड़े ब्रांड मौजूद हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में एसी की मांग मजबूत बनी रह सकती है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी जारी है। भारत का वार्षिक रूम एसी बाजार फिलहाल 1.25 करोड़ से 1.4 करोड़ यूनिट के बीच आंका जाता है।

आगे क्या होगा?

रिकॉर्ड बिक्री से यह संकेत मिलता है कि Voltas की बाजार हिस्सेदारी मजबूत बनी हुई है। हालांकि निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी पूरे वित्त वर्ष में बिक्री की इसी रफ्तार को बनाए रख पाती है या नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत मांग और उत्पाद पोर्टफोलियो के दम पर कंपनी के लिए FY27 सकारात्मक रह सकता है।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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