वोडाफोन आइडिया को मिलेगी 5,836 करोड़ रुपये की राहत, शेयर में 9% की उछाल

Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 1 जनवरी को कारोबार की शुरुआत में 9 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उछाल इस खबर के बाद आया कि कंपनी को वोडाफोन ग्रुप से लगभग 5,836 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। यह राशि दोनों कंपनियों के बीच एक दायित्व दावा समझौते के पुनर्निपटान का हिस्सा है, जिसकी जानकारी नियामक फाइलिंग में दी गई है।

वोडाफोन आइडिया के शेयर सुबह 11:20 रुपये पर खुले और 9 पर्सेंट से अधिक उछलकर 11.79 रुपये पर पहुंच गए। सवा 11 बजे के करीब पौने नौ प्रतिशत ऊपर 11.70 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले एक महीने में यह 17 पर्सेंट से ऊपर चढ़ा है। वहीं, छह महीने में 56 पर्सेंट से अधिक की छलांग लगाया है।

संशोधित समझौते की शर्तें संशोधित समझौते के तहत, वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर अगले 12 महीनों में वोडाफोन आइडिया को 2,307 करोड़ रुपये जारी करेंगे। साथ ही, वोडाफोन ग्रुप ने वीआई के लाभ के लिए वीआई में अपने 328 करोड़ शेयर अलग रखे हैं।

वोडाफोन ग्रुप और वोडाफोन आइडियाके बीच यह 'आकस्मिक दायित्व समायोजन तंत्र' (CLAM) 2017 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय समझौते के समय लागू हुआ था। यह तंत्र दोनों विलय होने वाली कंपनियों से जुड़े कानूनी, नियामक, कर और अन्य मामलों में विलय-पूर्व आकस्मिक दायित्वों को कवर करता है।

CLAM के तहत, मर्जर के समय वोडाफोन का अधिकतम एक्सपोजर 8,369 करोड़ रुपये तय किया गया था और पहले से किए गए पेमेंट को ध्यान में रखते हुए, कम किया गया एक्सपोजर 6,394 करोड़ रुपये तय किया गया था और एक्सटेंशन के बाद इस समझौते की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 थी।