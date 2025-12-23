रॉकेट बना यह सुस्त शेयर, 99% चढ़ गया भाव, ₹12 पर आया दाम

Hindustan Hindi News
Dec 23, 2025 03:01 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Vodafone Idea (Vi) Share: वोडाफोन आइडिया के शेयर मंगलवार को जबरदस्त चर्चा में रहे। बीएसई पर इंट्रा-डे ट्रेड में शेयर 3% चढ़कर ₹12.20 तक पहुंच गया, जो पिछले 15 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। दिसंबर 2025 में अब तक यह स्टॉक करीब 22% की तेजी दिखा चुका है। भारी वॉल्यूम के साथ आई इस तेजी के पीछे AGR बकाया को लेकर सरकार से राहत मिलने की उम्मीद सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। दोपहर 12:25 बजे यह शेयर ₹12.10 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि सेंसेक्स हल्की गिरावट में था। NSE और BSE पर मिलाकर करीब 70 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी दिखाती है।

क्या है डिटेल

Vi का शेयर अब 18 सितंबर 2024 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। खास बात यह है कि अगस्त 2025 में बने 52-वीक लो ₹6.12 से यह स्टॉक करीब 99% उछल चुका है, यानी लगभग दोगुना हो गया है। बाजार में यह तेजी ऐसे समय आई है, जब कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य को लेकर लंबे समय से चिंता बनी हुई थी। निवेशकों को अब उम्मीद दिख रही है कि AGR मामले में राहत मिलने से कंपनी को बड़ा सहारा मिल सकता है और उसका कैश फ्लो बेहतर हो सकता है।

दरअसल, Vi ने 11 नवंबर 2025 को Q2 नतीजों की कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर और 3 नवंबर 2025 के अपने फैसलों में सरकार को अतिरिक्त AGR मांग और 2016-17 तक के सभी AGR बकायों (ब्याज और पेनल्टी सहित) पर दोबारा विचार करने की अनुमति दी है। कंपनी ने कहा कि इस मुद्दे पर DoT के साथ बातचीत जारी है। इसके अलावा, 18 दिसंबर को Vi ने जानकारी दी कि उसकी सब्सिडियरी VITIL ने ₹3,300 करोड़ डिबेंचर जारी कर जुटाए हैं, जिससे Vi को अपने भुगतान चुकाने और कैपेक्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस फंडरेज में NBFCs, विदेशी निवेशकों और AIFs की मजबूत भागीदारी रही।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज हाउस भी Vi को लेकर सतर्क लेकिन उम्मीद भरा रुख दिखा रहे हैं। JM Financial ने स्टॉक पर ‘ADD’ रेटिंग बनाए रखी है और AGR बकाया में ज्यादा छूट की संभावना को पॉजिटिव माना है, हालांकि शेयर फिलहाल उनके टारगेट ₹11.50 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं CLSA का कहना है कि सरकार ब्याज और पेनल्टी पर आंशिक राहत और AGR पेमेंट पर मोराटोरियम बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, ब्रोकरेज का मानना है कि सिर्फ मोराटोरियम काफी नहीं होगा, बल्कि AGR पर ठोस राहत जरूरी है, ताकि Vi अपनी $2-2.7 अरब की कर्ज फंडिंग योजना को आगे बढ़ा सके। कुल मिलाकर, Vi का शेयर फिलहाल उम्मीदों के दम पर उड़ान भरता नजर आ रहा है।

