सरकार के एक संकेत से रॉकेट बना ₹10 वाला शेयर, ₹78500 करोड़ के राहत का है मामला
Vodafone Idea share price: शेयर बाजार ऑल टाइम हाई के बाद अब मुनाफावसूली वाले दौर से गुजर रहा है। इस माहौल के बीच भी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी- वोडाफोन आइडिया के शेयरों को खरीदने की होड़ सी थी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन इस टेलीकॉम कंपनी के शेयर में करीब 6 पर्सेंट की तेजी आई और भाव बढ़कर 10.60 रुपये पर पहुंच गया। शेयर में यह तेजी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही और दो दिनों में यह करीब 7% बढ़ चुका है। इस शेयर के 52 वीक हाई और लो का ट्रेडिंग रेंज 11.08 रुपये से 6.12 रुपये के बीच रहा। वोडाफोन आइडिया के प्रमुख साझेदार इंडस टावर्स के शेयर भी लगभग 3% बढ़कर 413.30 रुपये पर पहुंच गए। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों शेयर डिमांड में रहे।
क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने?
दरअसल, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संकेत दिए कि सरकार आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया राहत से जुड़ी सिफारिशें अंतिम रूप दे सकती है। CNBC-TV18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि DoT वोडाफोन के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। प्रस्ताव मिलने के बाद ही सरकार कोई सिफारिश कर पाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कानूनी सीमाओं का अध्ययन कर रहा है और कोई भी कदम उन्हीं दायरों में रहकर ही संभव है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उम्मीद जताई कि मंत्रालय आने वाले दो हफ्तों में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर सकता है और वर्ष के अंत तक राहत पैकेज का खाका सामने आ सकता है।
ब्रोकरेज फर्म ने क्या कुछ कहा?
अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म Citi ने कहा कि सिंधिया के बयान से इंडस टावर्स के लिए बड़ा भरोसा बढ़ा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया उसकी प्रमुख क्लाइंट है। Citi ने इंडस टावर्स के शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर के मौजूदा स्तर से 24% से अधिक की संभावित बढ़त दिखाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि सरकार की राहत के संकेतों से वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति को लेकर अनिश्चितता कम होगी, जिसका लाभ इंडस टावर्स जैसे साझेदारों को भी मिलेगा।
78500 करोड़ रुपये के बकाया का मामला
हाल ही में कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा कि कंपनी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और उसे उम्मीद है कि वह 78,500 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं दीर्घकालिक समाधान निकाल लेगी। किशोर ने कहा कि कंपनी फंड जुटाने के लिए बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित कई स्रोतों से संपर्क कर रही है जो दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले के समाधान पर भी निर्भर करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए उठाए गए अतिरिक्त एजीआर मांग के संदर्भ में पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने की अनुमति दी है। साथ ही ब्याज व जुर्माना सहित सभी एजीआर बकाया का व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने की भी अनुमति दी है। किशोर ने कहा कि सितंबर 2025 के अंत तक कंपनी की एजीआर देनदारी लगभग 78,500 करोड़ रुपये थी।