AGR राहत की उम्मीद, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी

संक्षेप: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में  5% तक की बढ़त दर्ज की गई। यह इस शेयर की लगातार चौथे दिन बढ़त थी। इस उछाल के साथ, शेयर की कीमत अपने एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) के दाम 11 रुपये प्रति शेयर को पार कर गई है।

Fri, 14 Nov 2025 12:12 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार, 14 नवंबर को 5% तक की बढ़त दर्ज की गई। यह इस शेयर की लगातार चौथे दिन बढ़त थी। इस उछाल के साथ, शेयर की कीमत अपने एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) के दाम 11 रुपये प्रति शेयर को पार कर गई है।

एफपीओ दाम को पार करना

सितंबर 2024 के बाद यह पहली बार हुआ है जब कंपनी का शेयर अपने एफपीओ के दाम से ऊपर पहुंचा है। इस चार दिनों की तेजी में शेयर की कीमतों में 15% का उछाल आया है, जिसकी वजह एजीआर बकाया (AGR Dues) पर और राहत की उम्मीदें हैं। अगस्त के निचले स्तर 6.12 रुपये से यह शेयर लगभग दोगुना हो चुका है।

कंपनी को मिली बड़ी राहत

कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को होने वाली किसी भी संभावित राहत का संबंध उसके कुल एजीआर बकाये से होगा, न कि सिर्फ अतिरिक्त मांग से। इसके अलावा, वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में सितंबर महीने के तिमाही नतीजे जारी किए, जिसमें कंपनी का शुद्ध घाटा पिछले 19 तिमाहियों में सबसे कम रहा और उसकी औसत प्रति उपयोगकर्ता आय (ARPU) भी बढ़कर 167 रुपये हो गई।

RSI हुआ ओवरबॉट

शेयर बाजार के चार्ट्स पर देखें तो वोडाफोन आइडिया अपनी सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। हालाँकि, शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 70 के आसपास पहुंच गया है, जो इसे 'ओवरबॉट' स्थिति में दर्शाता है। इसका मतलब है कि शेयर अब बहुत तेजी से खरीदा जा चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

