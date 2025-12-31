Hindustan Hindi News
सरकारी राहत की उम्मीद में वोडाफोन आइडिया के शेयर चढ़े, AGR पर आ सकती है गुड न्यूज

संक्षेप:

कंपनी की वित्तीय चुनौतियों को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल आज की बैठक में वोडाफोन आइडिया के बेलआउट प्लान पर विचार कर सकता है। इससे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है।

Dec 31, 2025 10:22 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बुधवार,31 दिसंबर को सुबह के कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उछाल मीडिया रिपोर्ट्स के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल आज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले पर विचार कर सकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की वित्तीय चुनौतियों को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल आज की बैठक में वोडाफोन आइडिया के बेलआउट प्लान पर विचार कर सकता है, हालांकि हिंदुस्तान इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।

इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीटीआई को बताया था कि बाजार को दो कंपनियों के हाथों में सिमटने से बचाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार वोडाफोन आइडिया और बीएसएनल को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है।

कैबिनेट की ओर से कोई भी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए जीवनरेखा साबित हो सकती है, जिस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का सरकारी बकाया है।

कभी 120 रुपये के आसपास था शेयर

आइडिया के शेयर अप्रैल 2015 में ऑल टाइम हाई 120 रुपये के आसपास थे। कंपनी हालत खास्ता होती गई और अब शेयर 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस साल यह 6.12 रुपये का लो और 12.32 रुपये का हाई भी देख चुका है।

छह महीने में 64 फीसद से अधिक उछला

वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले 5 साल में करीब 9 पर्सेंट का रिटर्न दिए हैं। जबकि, पिछले एक साल में 53 पर्सेंट का बंपर रिटर्न दिए हैं। अगर इस साल की बात करें तो यह रिटर्न 52 पर्सेंट से अधिक है। पिछले छह महीने में यह स्टॉक 64 फीसद से अधिक उछला है। जबकि, पिछले एक महीने में इसमें 23 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

