एजीआर राहत की उम्मीद में चमके वोडाफोन आइडिया के शेयर, 4% उछले

संक्षेप: Vodafone Idea share: वोडाफोन आइडिया के शेयर 3.9% बढ़कर 10.32 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। पिछले एक महीने में यह शेयर 6.4% चढ़ा है और पिछले छह महीनों में 44.2% की वृद्धि हुई है। एक साल में करीब 23 पर्सेंट उछला है। इसका 52 हफ्ते का हाई 11.08 रुपये और लो 6.12 रुपये है।

इंट्राडे में मंगलवार, 2 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में लगभग 4% की उछाल आई, क्योंकि साल के अंत से पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) देयताओं पर राहत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सीएनबीसी-टीवी18 से बातचीत में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राहत उपाय पर आगे बढ़ने से पहले टेलीकॉम कंपनी से औपचारिक अनुरोध का इंतजार कर रही है, और आने वाले हफ्तों में एजीआर देयताओं पर सिफारिशों का अंतिम रूप तय होने की संभावना है।

सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा तय कानूनी सीमाओं की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा, "फैसले का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीमा को पार नहीं कर सकते।" सिंधिया ने स्पष्ट किया कि भारती एयरटेल ने एजीआर देयताओं पर कोई राहत नहीं मांगी है। यदि भारती एयरटेल समान राहत मांगता है, तो यह अदालत का फैसला होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश 27 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी और 20 करोड़ उपभोक्ताओं पर प्रभाव को देखते हुए, सरकार कंपनी की एजीआर देयताओं की याचिका पर पुनर्विचार कर सकती है और उचित निर्णय ले सकती है। हालांकि, यह अनिश्चितता थी कि क्या अदालत का आदेश केवल वोडाफोन आइडिया की लगभग 9,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त एजीआर देयताओं की याचिका पर लागू होता है, या फिर लगभग 80,000 करोड़ रुपये की सभी लंबित एजीआर देयताओं पर।

3 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त एजीआर देयताओं और सभी लंबित देयताओं के पुनर्मूल्यांकन दोनों पर राहत मांगी थी। अदालत ने कहा कि केंद्र दोनों पर राहत पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।