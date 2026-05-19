रॉकेट बना ये स्टॉक! 52 हफ्ते के हाई पर शेयर, ₹35,000 करोड़ की डील से निवेशकों में उत्साह

Vi (Vodafone Idea) के शेयरों में सोमवार को करीब 6% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 52 हफ्तों के नए हाई पर पहुंच गया। कंपनी के CEO ने कहा कि Vi, SBI के नेतृत्व वाले बैंक समूह के साथ 35,000 करोड़ रुपये की फंडिंग डील को लेकर तेजी से बातचीत कर रही है, जो इस तेजी की वजह बनी।

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की संघर्ष कर रही कंपनी Vi (Vodafone Idea) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर करीब 6% उछलकर 13.64 रुपये तक पहुंच गए, जो इसका 52 हफ्तों का नया हाई भी बन गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी के CEO अभिजीत किशोर का बड़ा बयान रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी SBI के नेतृत्व वाले बैंक समूह के साथ 35,000 करोड़ रुपये की फंडिंग डील को लेकर गहराई से बातचीत कर रही है और यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है। इस खबर ने निवेशकों में नई उम्मीद जगा दी कि लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रही Vi (Vodafone Idea) अब फिर से मजबूती के रास्ते पर लौट सकती है।

दरअसल, Vi (Vodafone Idea) पिछले कई सालों से AGR बकाया, बढ़ते कर्ज और रिलायंस जियो व एयरटेल जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही थी। लेकिन, अब कंपनी ने अगले तीन साल में 45,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश की योजना बनाई है। इस निवेश का उद्देश्य पूरे देश में 4G और 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना, ग्राहकों को बेहतर सेवा देना और खोए हुए यूजर्स को वापस लाना है। कंपनी को उम्मीद है कि SBI के नेतृत्व वाले बैंक समूह से 25,000 करोड़ रुपये की फंडेड सुविधा और 10,000 करोड़ रुपये की नॉन-फंडेड सुविधा मिल जाएगी, जिससे उसके विस्तार प्लान को बड़ा सहारा मिलेगा।

कंपनी के CEO अभिजीत किशोर ने कहा कि Vi (Vodafone Idea) अब अपनी ब्रांड इमेज को भी दोबारा मजबूत करने पर फोकस करेगी। पिछले कुछ सालों में कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार नकारात्मक खबरें आती रही थीं, जिससे ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ था। लेकिन, अब कंपनी आक्रामक तरीके से बाजार में वापसी की तैयारी कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले तीन सालों में EBITDA ग्रोथ, प्रमोटर निवेश, टैक्स रिफंड और बैंक फंडिंग के जरिए कंपनी अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को संभाल लेगी।

सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों को लेकर हो रही है। Vi (Vodafone Idea) ने मार्च 2026 तिमाही में 51,970 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया, जबकि बाजार को घाटे की उम्मीद थी। हालांकि, कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुनाफा वास्तविक बिजनेस ग्रोथ नहीं बल्कि AGR देनदारी के पुनर्मूल्यांकन का असर है, यानी यह एक बार का अकाउंटिंग फायदा था। अगर इसे हटाया जाए तो कंपनी का ऑपरेशन घाटा अभी भी काफी बड़ा बना हुआ है।

शेयर परफॉर्मेंस

Vi (Vodafone Idea) के शेयरों में आज (19 मई 2026) शानदार तेजी देखने को मिली। यह स्टॉक 4.59% उछलकर 13.45 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के 35,000 करोड़ रुपये के फंडिंग प्लान, SBI-led बैंक कंसोर्टियम के साथ चल रही बातचीत और 5G नेटवर्क विस्तार की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है।