दो दिन में 15% से ज्यादा चढ़ गए वोडा आइडिया के शेयर,सरकार से मिल सकती है राहत!
टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर सोमवार को 7.5 पर्सेंट के उछाल के साथ 7.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो कारोबारी दिन में टेलिकॉम कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 83,400 करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए पर संभावित राहत मिलने से जुड़ी रिपोर्ट्स के बीच आया है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 16.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.12 रुपये है।
राहत की आस लगाए है कंपनी
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8 पर्सेंट का उछाल आया था और कंपनी के शेयर 7.07 रुपये पर बंद हुए थे। टेलिकॉम कंपनी के शेयरों में यह उछाल मिंट की एक रिपोर्ट के बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि कर्ज के बोझ तले दबी वोडाफोन आइडिया को राहत पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस (DoT) ने 'कई राहत विकल्पों' का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, DoT की तरफ से दिए गए सुझावों में से एक मॉरटोरियम के तहत स्टैचटॉरी ड्यूज के भुगतान पर 2 साल की रोक भी शामिल है।
बकाया चुकाने के लिए दिया जा सकता है और वक्त
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस (DoT) ने बकाया चुकाने के लिए वोडाफोन आइडिया को और वक्त देने का भी प्रस्ताव रखा है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावों में छोटे सालाना पेआउट्स, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) पेमेंट्स पर पेनल्टी और पेनल्टी के इंटरेस्ट पर छूट शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया का AGR ड्यू अमाउंट 83,400 करोड़ रुपये है, अगले साल मार्च से 18000 करोड़ रुपये का सालाना पेमेंट्स शुरू होना है। पेनल्टी और इंटरेस्ट समेत एजीआर का बकाया बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज के बोझ तले दबी वोडाफोन आइडिया अपने कैपेक्स प्लान की कंटीन्यूटी को बनाए रखने के लिए नॉन-बैंकिंग सोर्सेज से फंड जुटाने की तैयारी में है।