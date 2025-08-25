दो दिन में 15% से ज्यादा चढ़ गए वोडा आइडिया के शेयर,सरकार से मिल सकती है राहत!

वोडाफोन आइडिया के शेयर सोमवार को 7.5% की तेजी के साथ 7.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 15% से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल AGR बकाए पर संभावित राहत मिलने से जुड़ी रिपोर्ट्स के बीच आया है।

टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर सोमवार को 7.5 पर्सेंट के उछाल के साथ 7.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो कारोबारी दिन में टेलिकॉम कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 83,400 करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए पर संभावित राहत मिलने से जुड़ी रिपोर्ट्स के बीच आया है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 16.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.12 रुपये है।

राहत की आस लगाए है कंपनी

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8 पर्सेंट का उछाल आया था और कंपनी के शेयर 7.07 रुपये पर बंद हुए थे। टेलिकॉम कंपनी के शेयरों में यह उछाल मिंट की एक रिपोर्ट के बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि कर्ज के बोझ तले दबी वोडाफोन आइडिया को राहत पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस (DoT) ने 'कई राहत विकल्पों' का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, DoT की तरफ से दिए गए सुझावों में से एक मॉरटोरियम के तहत स्टैचटॉरी ड्यूज के भुगतान पर 2 साल की रोक भी शामिल है।