पॉजिटिव न्यूज से उछला ₹10 वाला शेयर, ब्रोकरेज ने दी हाई रिस्क रेटिंग
टेलीकॉम कंपनी के शेयर में करीब 14 पर्सेंट की तेजी आई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 11.37 रुपये तक पहुंच गई। शेयर की पिछली क्लोजिंग 10.05 रुपये की थी। सिटी ने वोडाफोन आइडिया को 'हाई रिस्क बाय' रेटिंग देते हुए इसके टारगेट प्राइस को ₹15 से घटाकर ₹14 कर दिया था।
शेयर बाजार मे मचे भूचाल के बीच शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन टेलीकॉम कंपनी के शेयर में करीब 15 पर्सेंट की तेजी आई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 11.37 रुपये तक पहुंच गई। शेयर की पिछली क्लोजिंग 10.05 रुपये की थी। वहीं, शेयर के 52 वीक हाई और लो का ट्रेडिंग रेंज 12.80 रुपये से 6.12 रुपये के बीच है। अचानक शेयर मे तेजी के कारण को समझ लेते हैं।
तेजी के कारण
- कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है ताकि विकास की पटरी पर वापस लौट सके। कंपनी सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर आने के लिए 22 में से 17 टेलीकॉम सर्किल में नेटवर्क कवरेज का विस्तार करेगी और अगले तीन वर्षों में पांच सर्किल में 2जी साइटों को ऑनलाइन नेटवर्क में बदलने का प्रयास करेगी। किशोर के मुताबिक यह निवेश उस 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है जो हमने पिछले छह तिमाहियों में पहले ही निवेश कर दिया है।
- शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सरकार ने कंपनी की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) देनदारी को 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर कर दिया है, जिसकी पुनर्समीक्षा भी की जाएगी। इस पर आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि न्यायालय के फैसले ने दूरसंचार कंपनी के लिए एक निर्णायक मोड़ का काम किया है, जिससे अब वह वजूद बचाने से आगे बढ़कर मजबूत वृद्धि पर ध्यान दे सकती है।
- वोडाफोन आइडिया का वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में घाटा कम होकर 5,286 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,609 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। राजस्व 11,323 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,117 करोड़ रुपये था। तिमाही में प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत बढ़कर 186 रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 173 रुपये था।
क्या कहते हैं ब्रोकरेज फर्म
ब्रोकरेज फर्म सिटी ने कहा कि एजीआर में राहत मिलने से वोडाफोन आइडिया की आक्रामक तीन वर्षीय निवेश और विकास रणनीति को आगे बढ़ाने की क्षमता मजबूत हुई है। हालांकि, सिटी ने वोडाफोन आइडिया को 'हाई रिस्क बाय' रेटिंग देते हुए इसके टारगेट प्राइस को ₹15 से घटाकर ₹14 कर दिया था। इस बीच, सीएलएसए ने वोडाफोन आइडिया पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी, लेकिन टारगेट को ₹12 से घटाकर ₹11 कर दिया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करते हुए 10 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ होल्ड रेटिंग बरकरार रखी।
इस राहत के बावजूद, वोडाफोन आइडिया पर कर्ज का बोझ काफी अधिक बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कुल कर्ज में सालाना आधार पर 8% की गिरावट आई और यह घटकर 209,800 करोड़ रुपये (23 अरब अमेरिकी डॉलर) रह गया।