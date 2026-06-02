Vi के लौटे अच्छे दिन! ब्रोकरेज और रेटिंग एजेंसियों ने बढ़ाया भरोसा, अभी और ऊपर चढ़ेगा स्टॉक?

Vi (Vodafone Idea) के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, क्योंकि ICRA ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को BBB (Positive) से बढ़ाकर A-/Stable कर दिया है। इससे पहले Crisil भी रेटिंग अपग्रेड कर चुका है। वहीं, Citi Research ने High Risk टैग हटाकर Buy रेटिंग और टारगेट प्राइस ₹17 सेट कर दिया है।

टेलीकॉम कंपनी Vi (Vodafone Idea) एक बार फिर निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही कंपनी के लिए हाल के दिनों में कई सकारात्मक खबरें सामने आई हैं, जिनका असर उसके शेयरों पर भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार को कंपनी के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जब रेटिंग एजेंसी ICRA ने Vi (Vodafone Idea) की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करते हुए A-/Stable कर दिया। खास बात यह है कि यह एक सप्ताह के भीतर कंपनी को मिली दूसरी बड़ी रेटिंग अपग्रेड है।

Vi (Vodafone Idea) ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि ICRA ने उसकी रेटिंग को पहले के BBB (Positive) स्तर से बढ़ाकर A-/Stable कर दिया है। इससे पहले पिछले सप्ताह क्रिसिल रेटिंग (Crisil Ratings) ने भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को A-/Stable किया था। लगातार दो प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग अपग्रेड किए जाने से बाजार में यह संकेत गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

करीब 22% की संभावित बढ़त

सिर्फ रेटिंग एजेंसियां ही नहीं, बल्कि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी रिसर्च (Citi Research) ने भी Vi (Vodafone Idea) को लेकर अपना रुख सकारात्मक किया है। सिटी (Citi) ने कंपनी के शेयर पर लगे हाई रिस्ट (High Risk) टैग को हटा दिया है और अपनी "Buy" रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य मूल्य ₹14 से बढ़ाकर ₹17 प्रति शेयर कर दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 22% की संभावित बढ़त दर्शाता है।

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की स्थिति में सुधार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन को माना जा रहा है। इसके अलावा आदित्य बिड़ला समूह द्वारा वारंट्स के जरिए ₹4,700 करोड़ की इक्विटी निवेश प्रतिबद्धता ने भी निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। सिटी (Citi) का कहना है कि यह कदम कंपनी के प्रमोटरों के विश्वास को दर्शाता है और इससे लंबे समय से लंबित बैंक फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।



एक्सपर्ट का मानना है कि Vi (Vodafone Idea) के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज और नकदी प्रवाह को लेकर थी। लेकिन, हालिया घटनाक्रमों से इन चिंताओं में काफी कमी आई है। इसी वजह से कंपनी के गोइंग कंसर्न रिस्क (Going Concern Risk) यानी भविष्य में कारोबार जारी रखने की क्षमता को लेकर आशंकाएं भी पहले की तुलना में कम हुई हैं।

हालांकि, जोखिम अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। एक्सपर्ट के अनुसार अगर बैंक फंडिंग में देरी होती है, टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और बढ़ती है, ग्राहकों के कंपनी छोड़ने की दर कम नहीं होती या 4G और 5G ग्राहकों की संख्या उम्मीद से धीमी गति से बढ़ती है, तो शेयर की तेजी पर असर पड़ सकता है।

शेयर प्रदर्शन कैसा है?

शेयर प्रदर्शन की बात करें तो Vi (Vodafone Idea) का शेयर पिछले एक महीने में लगभग 34% तक उछल चुका है। मंगलवार को भी ICRA की रेटिंग अपग्रेड के बाद शेयर ₹14.11 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। यह अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹14.44 से महज 2-3% नीचे है।