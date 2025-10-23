Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़vodafone Idea shares continue to rise, what are the reasons for this surge
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी बरकरार, इस उछाल के क्या हैं कारण

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी बरकरार, इस उछाल के क्या हैं कारण

संक्षेप: Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र के लिए बढ़त रही और मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच यह शेयर 4% से अधिक चढ़ गया। गुरुवार को बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 4.88% की बढ़त के साथ 9.45 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए।

Thu, 23 Oct 2025 02:18 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र के लिए बढ़त रही और मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच यह शेयर 4% से अधिक चढ़ गया। गुरुवार को बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 4.88% की बढ़त के साथ 9.45 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए। इस टेलीकॉम स्टॉक ने तीन ट्रेडिंग सत्रों में 8.62% की बढ़त दर्ज की है।

टेलीकॉम स्टॉक में ट्रेडिंग गतिविधि बढ़ी हुई बनी रही और 23 अक्टूबर 2025 को लगभग 70 करोड़ वोडाफोन आइडिया शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि इसके एक सप्ताह का औसत वॉल्यूम 67 करोड़ शेयर है।

रणनीतिक बदलाव की ओर

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा समर्थित यह टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी सफलता की योजना के तहत स्वदेशी टेलीकॉम प्रौद्योगिकी की ओर रणनीतिक बदलाव कर रहा है। वोडाफोन आइडिया कहा जा रहा है कि वह अपने 4जी और 5जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थानीयकृत करने, लागत कम करने और नेटवर्क रोलआउट में तेजी लाने के लिए टेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे भारतीय नेटवर्क उपकरण विक्रेताओं के साथ सहयोग कर रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने अपने एक सर्कल में तेजस नेटवर्क्स के 4जी और 5जी वायरलेस उपकरणों का परीक्षण शुरू कर दिया है और प्रदर्शन के परिणामों के आधार पर वह व्यावसायिक तैनाती पर विचार कर सकती है।

इसके अलावा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को सेल्फ-ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क (एसओएन) तकनीक प्रदान करने के लिए चुना गया है, जबकि एचएफसीएल को वोडाफोन आइडिया के 5जी नेटवर्क के लिए आईपी/एमपीएलएस राउटर की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। ये कंपनियां उन बहुराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल हो गई हैं जो पहले से ही इस टेलिकॉम ऑपरेटर को कई सर्कल में सेवाएं दे रहे हैं।

एजीआर मामले का अपडेट

एक अन्य विकास में,सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) देयता मामले में वोडाफोन आइडिया की याचिका की सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। कर्ज में डूबी इस टेलीकॉम कंपनी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) की उस मांग को चुनौती दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त एजीआर देयता की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह आगे बढ़ने से पहले इस मामले में सरकार की ओर से एक स्पष्ट रुख चाहती है।

वोडाफोन आइडियाके शेयरों ने हाल के महीनों में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में इस टेलीकॉम स्टॉक में 8% की बढ़त रही है और पिछले तीन महीनों में यह 26% चढ़ गया है। वहीं चालू वर्ष की शुरुआत से अब तक यह शेयर 18% ऊपर है, जबकि पिछले एक साल में इसने 14% का फायदा दिया है। हालांकि, पांच साल की अवधि में वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत में केवल 4% की वृद्धि हुई है। दोपहर 1:15 बजे तक, वोडाफोन आइडिया का शेयर बीएसई पर 4.33% की बढ़त के साथ 9.40 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Vodafone Idea Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।