इस स्टॉक ने 1 महीने में दिया 43% का रिटर्न, अब ₹15 तक जाएगा भाव? एक्सपर्ट ने दिया ये बड़ा संकेत

Vi (Vodafone Idea) के शेयर में पिछले एक महीने में 43% की शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के मजबूत Q4 रिजल्ट, बढ़ते ARPU और संभावित ₹35,000 करोड़ फंडिंग प्लान ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर में आगे भी तेजी जारी रह सकती है।

भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने की रेस में जुटी Vi (Vodafone Idea) एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ गई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में करीब 43% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे बाजार में नई उम्मीदें जगी हैं। हाल ही में कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों में बड़ा सरप्राइज दिया है, जहां Vi (Vodafone Idea) ने ₹51,970 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। हालांकि, इस मुनाफे के पीछे AGR देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन से मिला एकमुश्त फायदा था। फिर भी कंपनी के ऑपरेशनल आंकड़ों में सुधार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यह बढ़कर ₹11,332 करोड़ पहुंच गया, जबकि EBITDA में भी करीब 5% की बढ़त दर्ज हुई। सबसे अहम बात यह रही कि कंपनी का ARPU यानी प्रति यूजर औसत कमाई ₹175 से बढ़कर ₹190 हो गई, जो यह संकेत देता है कि ग्राहकों से कमाई बेहतर हो रही है।

शेयर बाजार में Vi (Vodafone Idea) का स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मजबूत दिख रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट्स का मानना है कि ₹12.75 का अहम रेजिस्टेंस लेवल टूटने के बाद स्टॉक में नई तेजी शुरू हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर मौजूदा रफ्तार बनी रहती है, तो शेयर ₹15 से ₹16 के स्तर तक जा सकता है। फिलहाल स्टॉक अपने 52-वीक हाई ₹13.68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में भी यह शेयर 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। हालांकि, बीच-बीच में इसमें भारी गिरावट भी देखने को मिली।

शेयर को खरीदना चाहिए?

लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस शेयर को खरीदना चाहिए? इस पर बाजार की राय बंटी हुई है। कुछ ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि कंपनी के फंडरेजिंग प्लान, 4G और 5G नेटवर्क विस्तार और बढ़ते ARPU से आगे भी तेजी जारी रह सकती है। Vi (Vodafone Idea) करीब ₹35,000 करोड़ की फंडिंग जुटाने की कोशिश में है, जिससे नेटवर्क मजबूत करने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी। अगर यह फंडिंग सफल रहती है, तो कंपनी रिलायंस जिओ (Reliance Jio) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को चुनौती देने की स्थिति में आ सकती है।

हालांकि, जोखिम अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। कंपनी पर भारी कर्ज है और टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बेहद तेज है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि Vi (Vodafone Idea) की असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि केवल अकाउंटिंग लाभ से लंबी अवधि की मजबूती साबित नहीं होती। कंपनी को लगातार ग्राहकों की संख्या बढ़ानी होगी और नेटवर्क क्वॉलिटी सुधारनी होगी। कुछ ब्रोकरेज ने स्टॉक पर “Hold” रेटिंग दी है, जबकि कुछ अभी भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

शेयर में तेजी

Vi (Vodafone Idea) के शेयर में हाल के दिनों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। NSE पर स्टॉक ₹13.56 पर ट्रेड कर रहा है और आज इसमें हल्की 0.30% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि, आज की तेजी सीमित रही, लेकिन पिछले एक महीने में यह शेयर निवेशकों को करीब 40% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। कंपनी के मजबूत Q4 नतीजों, बढ़ते ARPU, संभावित ₹35,000 करोड़ फंडिंग प्लान और 4G-5G विस्तार की खबरों ने शेयर में सकारात्मक माहौल बनाया है। टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक मजबूत दिख रहा है और कई एक्सपर्ट्स इसे ₹15 के स्तर तक जाने की संभावना जता रहे हैं।

कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) का शेयर फिलहाल हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला दांव बना हुआ है। जिन निवेशकों को जोखिम लेने में दिक्कत नहीं है, उनके लिए यह स्टॉक शॉर्ट टर्म में आकर्षक दिख सकता है। लेकिन, लंबी अवधि के निवेशकों को कंपनी की फंडिंग, नेटवर्क विस्तार और कमाई में स्थायी सुधार पर नजर बनाए रखनी होगी।