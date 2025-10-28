Vodafone Idea के शेयरों को लेकर एकमत नहीं एक्सपर्ट्स, एक ने रेटिंग बढ़ाया, दूसरे ने कहा ‘हाई रिस्क’

संक्षेप: Vodafone Idea share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है। एक ब्रोकरेज हाउस ने जहां टारगेट प्राइस में इजाफा किया है। तो वहीं एक निवेशकों को हाई रिस्क ध्यान में रखकर दांव लगाने की सलाह दी है।

Vodafone Idea share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है। एक ब्रोकरेज हाउस ने जहां टारगेट प्राइस में इजाफा किया है। तो वहीं एक निवेशकों को हाई रिस्क ध्यान में रखकर दांव लगाने की सलाह दी है। आज मंगलवार को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर सुबह 2.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9.74 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गए थे।

10 रुपये टारगेट प्राइस सेट ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल नेवोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज हाउस ने "reduce" से रेटिंग को बदलकर "neutral" कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है।

इस एक्सपर्ट ने कहा रिस्क है हाई ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सिटी की राय मोतीलाल ओसवाल अधिक है। इस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हाई रिस्क टू बाय की रेटिंग दी गई है। हालांकि, टारगेट प्राइस को 10 रुपये ही सेट किया गया है। आज सुबह मंगलवार को कंपनी के शेयर 10.08 रुपये के लेवल पर खुले हैं।

ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि एजीआर को लेकर कुछ राहत कंपनी को डेडलाइन से पहले मिल सकती है। बता दें, इंडस टावर को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने 460 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। साथ ही BUY रेटिंग भी दी गई है।

इस साल रहा है अच्छा प्रदर्शन शेयर बाजारों में वोडाफोन आइडिया के शेयरों का प्रदर्शन इस साल अच्छा रहा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में एक साल में 18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंनपी ने पोजीशनल निवेशकों को 30 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.26 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।