10 से कम की कीमत वाले शेयरों की मची है लूट, 6.91% चढ़ा स्टॉक, 1 महीने में दिया है 33% रिटर्न

सोमवार का दिन वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों के लिए शानदार साबित हुआ है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह एक खबर को माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए एजीआआर मसले पर वोडाफोन की तरफ से किए गए केस की सुनवाई की तारीख तय हो गई है। इस मसले पर 19 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। इस खबर ने आज कंपनी के शेयरों में तेजी लाई है।

बीएसई में वोडाफोन आइडिया का शेयर आज बढ़त के साथ 7.73 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। दिन में यह स्टॉक करीब 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 8.21 रुपये के लेवल तक पहुंच गया। बता दें, पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 33 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 38 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है।

क्या है मामला? वोडाफोन आइडिया ने 9450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एजीआर डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एजीआर कोर्ट के पहले के फैसले के दायरे से बाहर है। इकनॉमिक्स टाइम्स की 12 सितंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस पूरे मसले पर अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा।

क्या है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की डिमांड? DoT ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 2774 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया पर अतिरिक्त डिमांड की थी। याचिका में कहा है कि 9450 करोड़ रुपये की कुल डिमांड में से 2774 करोड़ रुपये वीआई के मर्जर के बाद की है। वहीं, 5675 करोड़ रुपये मर्जर के पहले के हैं। जोकि वोडाफोन ग्रुप से संबंधित है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि पैसों को दो बार जोड़ा गया है। ऐसे में उनका मिलान करना आवश्यक है। टेलीकॉम कंपनी ने बकाया राशि की पुर्गणना वित्त वर्ष 2017 से पहले की अवधि से शुरू करने की मांग की है।