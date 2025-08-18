करीब 9% चढ़ा यह चर्चित स्टॉक, कीमत 10 रुपये से कम? 59% टूटने के बाद क्यों दिखी तेजी

Vodafone Idea share price : सोमवार को दिन वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए भी शानदार रहा है। आज यह स्टॉक इंट्रा-डे में 9 प्रतिशत के करीब चढ़ गया था। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में खरीदारी की वजह जून क्वार्टर में कंपनी का घाटा कम होना है।

बीएसई में वोडाफोन आइडिया का शेयर 6.28 रुपये के लेवल पर खुला था। इसके बाद कंपनी के शेयरों को भाव गुरुवार की क्लोजिंट के मुकाबले करीब 9 प्रतिशत की उछाल के साथ 6.69 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। हालांकि, निवेशकों के मन में यह एक सवाल आ रहा है कि यह तेजी कहीं बुलबुला तो नहीं है?

तिमाही आधार पर कम हुआ वोडाफोन आइडिया का घाटा वोडाफोन आइडिया ने 14 अगस्त को पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि जून तिमाही के दौरान कुल नेट लॉस 6608 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का घाटा 6432 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का कुल लॉस 7166 करोड़ रुपये रहा था। यानी तिमाही आधार पर इस टेलीकॉम कंपनी का घाटा कम हुआ है।

कंपनी का रेवन्यू जून क्वार्टर में सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 11022 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी का घाटा 10508 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी का रेवन्यू प्रति यूजर्स 167 रुपये के अनुमान से अधिक 177 रुपये रहा है।

ब्रोकरेज की क्या है राय? घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का घाटा अनुमान से कम रहा है। इसके पीछे की वजह इंटरेस्ट रेट का कम होना। वहीं, रेवन्यू उम्मीद के अनुसार ही रहा है।

एक्सपर्ट्स वोडाफोन आइडिया के शेयरों को 6.20 रुपये का टारगेट प्राइस पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। टेक्निकल लेवल पर भी यह स्टॉक कमजोर नजर आ रहा है। बता दें, बीते एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 59 प्रतिशत की गिरावट आई है।

वोडाफोन आइडिया के पास जून तिमाही तक 197.70 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तिमाही दर तिमाही आधार पर 0.50 मिलियन की गिरावट इसमें आई है।