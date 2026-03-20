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Vodafone Idea के शेयर सरपट भागे, करीब 6% उछला स्टॉक, कौन सी अच्छी खबर ने निवेशकों को किया गदगद

Mar 20, 2026 10:32 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Vodafone Idea Share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार को करीब 6 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली। कुल 48 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री हुई। 

Vodafone Idea के शेयर सरपट भागे, करीब 6% उछला स्टॉक, कौन सी अच्छी खबर ने निवेशकों को किया गदगद

Vodafone Idea Share price: शुक्रवार का दिन वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए शानदार साबित हुआ है। निवेशकों की तरफ से जमकर खरीदारी होने की वजह से इस टेलीकॉम कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस कंपनी से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है।

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क्या है वह खबर?

वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स की गिरावट में जनवरी 2026 के महीने में दिसंबर 2025 की अपेक्षा कमी आई है। जारी किए गए डाटा के अनुसार जनवरी के महीने में कंपनी 411337 सब्सक्राइर्स घट गए हैं। इस गिरावट के बाद अब वोडाफोन आइडिया के पास कुल 19,83,59,969 सब्सक्राइबर्स हैं। इससे पहले दिसंबर 2025 में टेलीकॉम कंपनी के पास कुल 19,87,71,306 सब्सक्राइबर्स थे। बता दें, दिसंबर 2025 में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या में 940731 की गिरावट आई थी।

एयरटेल ने जनवरी 2026 में कुल 44.06 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। वहीं, रिलायंस जियो ने 24.37 लाख नए मोबाइल यूजर्स जोड़े हैं।

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वोडाफोन आइडिया के शेयरों उछाल

बीएसई में शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 9.02 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में टेलीकॉम कंपनी का शेयर 5.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 9.45 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर टेलीकॉम कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 4.59 प्रतिशत की उछाल के साथ 9.35 रुपये पर था। बता दें, शुक्रवार को इस स्टॉक को लेकर निवेशकों में क्रेज देखने को मिला है। 48 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री शुक्रवार को हुई है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की एक वजह यह भी है।

बीते 6 महीनों के दौरान वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में 28.79 प्रतिशत का रिटर्न टेलीकॉम कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को मिला है।

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सरकार नहीं बेचने जा रही है अपना हिस्सा

वोडाफोन आइडिया में सरकार की कुल हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि सरकार की तरफ से हिस्सेदारी घटाने पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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