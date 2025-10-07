Vodafone Idea के शेयरों में 9% की तेजी, सरकार की तरफ से मिल सकती है बड़ी छूट
Vodafone Idea share price: मंगलवार को दिन वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तूफानी तेजी लाने में सफल रहा है। इस दिन कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है।
Vodafone Idea share price: मंगलवार को दिन वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तूफानी तेजी लाने में सफल रहा है। इस दिन कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ बकाया का भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर टेलीकॉम कंपनी को दिया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार लोन पर ब्याज और कुछ छूट देने का विचार कर रही है। बता दें, कुल बकाया 2 लाख करोड़ रुपये के आस-पास का है। सरकार यह कदम मुद्दे को सुलझाने और यूके के साथ आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कर रही है।
बीएसई में आज वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.52 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 9.27 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। बाजार के क्लोजिंग के टाइम पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 9.19 रुपये के लेवल पर था।
यह रिपोर्ट ऐसे में सामने आई है जब ब्रिटिश प्राइस मिनिस्टर इसी हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिकी दबाव के बीच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भारत आना और इस तरह की रिपोर्ट का सामने आना दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बधों की ओर इशारा कर रहा है।
पिछला एक साल कंपनी के लिए कैसा रहा?
बीते एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में यह स्टॉक महज 0.22 प्रतिशत का ही रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.08 प्रतिशत की तेजी आई है। वोडाफोन आइडिया का 52 वीक हाई 10.48 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.12 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 99,567.25 करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)