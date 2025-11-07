₹10 वाले इस स्टॉक ने मचाई धमाल, आज 4% उछला भाव, निवेशकों को है इस बात इंतजार

संक्षेप: Vodafone Idea Share Price: एक तरफ शेयर बाजार में आज शुक्रवार को सुस्ती छाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के शेयरों की खूब डिमांड है। 10 रुपये से की कीमत वाले इस स्टॉक का भाव आज शेयर बाजार में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया।

Vodafone Idea Share Price: एक तरफ शेयर बाजार में आज शुक्रवार को सुस्ती छाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के शेयरों की खूब डिमांड है। 10 रुपये से की कीमत वाले इस स्टॉक का भाव आज शेयर बाजार में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया। टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में तेजी ऐसे समय में देखने को मिली है जब निवेशकों को कंपनी के तिमाही नतीजों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।

बीएसई में आज शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर 9.28 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 9.72 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। आज शेयर बाजार में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है।

कब आएंगे वोडाफोन आइडिया के नतीजे कर्ज से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों ऐलान की तारीख की जानकारी साझा कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि 10 नवंबर 2025 को तिमाही नतीजे घोषित किए जाएंगे।

कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 10 नवंबर, दिन सोमवार को सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

क्या लग रही है उम्मीद? ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का कुल घाटा 6823.50 करोड़ रुपये रह सकता है। टेलीकॉम कंपनी का एक साल पहले इसी तिमाही में 7175.90 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं, जून क्वार्टर के दौरान वोडाफोन आइडिया का घाटा 6608.10 करोड़ रुपये रहा था।

जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का रेवन्यू 11115 करोड़ रुपये रह सकता है। ब्रोकरेज हाउश ने 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद की है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 10932.20 करोड़ रुपये रहा था। प्रति ग्राहक रेवन्यू में भी कंपनी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

शेयर बाजार में कैसा रहा यह साल? वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए यह साल अच्छा रहा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 19 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इसी पीरियड में सेंसेक्स इंडेक्स 4.56 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 6 महीने में टेलीकॉम कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की तेजी आई है।