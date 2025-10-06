Vodafone Idea share price falls four percent ahead Supreme Court hearing वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट, 4% लुढ़का दाम, सुप्रीम कोर्ट में अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vodafone Idea share price falls four percent ahead Supreme Court hearing

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट, 4% लुढ़का दाम, सुप्रीम कोर्ट में अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Vodafone Idea share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार को 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट एडिशनल एडस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (additional adjusted gross revenue) केस की सुनवाई से पहले दर्ज की गई है।

Tarun Pratap Singh मिंटMon, 6 Oct 2025 11:43 AM
share Share
Follow Us on
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट, 4% लुढ़का दाम, सुप्रीम कोर्ट में अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Vodafone Idea share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार को 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट एडिशनल एडस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (additional adjusted gross revenue) केस की सुनवाई से जुड़ी खबर की वजह से देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बीएसई में वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.93 रुपये के लेवल पर खुला था। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.35 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में एजीआर रद्द करने वाली वोडाफोन आइडिया का याचिका पर सुनवाई होगी। वोडाफोन आइडिया ने 2017-17 तक के एजीआर को रद्द करने की मांग की है।

26 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया एजीआर केस पर सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख को तय किया था। पिछली सुनुवाई पर सॉलिस्टर जनरल तुशार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से इस याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा था। तब टेलीकॉम कंपनी ने अतिरिक्त समय मांगने पर विरोध नहीं किया था।

ये भी पढ़ें:153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा

क्या है मामला?

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वोडाफोन आइडिया से 9450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एजीआर की डिमांड की है। कंपनी ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल की है। कंपनी का पक्ष है कि यह एजीआर देनदारी अदालत के दायर फैसले के बाहर है।

इस कंपनी में सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत हो गया है। लोन के पैसों को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह प्रमोटर का दर्जा नहीं देगा।

पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया ने तेजस मेहता को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया था। उनका कार्यकाल आज यानी 6 अक्टूबर से शुरू होगा।

ये भी पढ़ें:JioBlackrock Flexi Cap Fund NFO कल हो रहा बंद, ₹500 से कर सकते हैं इंवेस्ट

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 10.61 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Vodafone Idea Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।