वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट, 4% लुढ़का दाम, सुप्रीम कोर्ट में अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Vodafone Idea share price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार को 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट एडिशनल एडस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (additional adjusted gross revenue) केस की सुनवाई से जुड़ी खबर की वजह से देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बीएसई में वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.93 रुपये के लेवल पर खुला था। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.35 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में एजीआर रद्द करने वाली वोडाफोन आइडिया का याचिका पर सुनवाई होगी। वोडाफोन आइडिया ने 2017-17 तक के एजीआर को रद्द करने की मांग की है।

26 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया एजीआर केस पर सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख को तय किया था। पिछली सुनुवाई पर सॉलिस्टर जनरल तुशार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से इस याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा था। तब टेलीकॉम कंपनी ने अतिरिक्त समय मांगने पर विरोध नहीं किया था।

क्या है मामला? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने वोडाफोन आइडिया से 9450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एजीआर की डिमांड की है। कंपनी ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल की है। कंपनी का पक्ष है कि यह एजीआर देनदारी अदालत के दायर फैसले के बाहर है।

इस कंपनी में सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत हो गया है। लोन के पैसों को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह प्रमोटर का दर्जा नहीं देगा।

पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया ने तेजस मेहता को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया था। उनका कार्यकाल आज यानी 6 अक्टूबर से शुरू होगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? बीते एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 10.61 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है।