कर्ज में डूबी कंपनी के इस शेयर को बेचने की होड़, 60% टूट गया है भाव, ₹6 रह गया दाम

Vodafone Idea share price: कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर की कीमत गुरुवार को शुरुआती कारोबार में लगभग 4% गिर गई थी। यह 2025 की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा से पहले थी। बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 3.92% तक गिरकर 52-सप्ताह के नए निचले स्तर ₹6.12 प्रति शेयर पर आ गए। बता दें कि आदित्य बिड़ला समूह की दूरसंचार कंपनी आज, 14 अगस्त को वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा करने वाली है।

क्या है डिटेल वोडाफोन आइडिया के पहली तिमाही के नतीजों से साल-दर-साल बढ़ते घाटे के साथ जारी फाइनेंशियल टेंशन पर प्रकाश पड़ने की उम्मीद है, जबकि बेहतर ग्राहक मिश्रण और प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में मामूली वृद्धि के बीच राजस्व में मामूली वृद्धि की उम्मीद है। जेएम फाइनेंशियल के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वोडाफोन आइडिया का शुद्ध घाटा पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के ₹6,432 करोड़ के घाटे से बढ़कर ₹7,145 करोड़ हो जाने का अनुमान है। दूरसंचार कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में ₹7,166 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है।