₹12 वाले शेयर में दिखा जेफरीज को दम, 143% तक उछल सकता है भाव
मुख्य बातें
- ब्रोकरेज के बुल केस में शेयर का टारगेट 29 रुपये रखा गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 143% की तेजी का संकेत देता है
- बता दें कि वोडाफोन आइडिया के शेयर अभी 12 रुपये के स्तर पर हैं
Vodafone Idea share price: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में बुधवार को तो गिरावट आई लेकिन आने वाले वक्त में यह बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। दरअसल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेफरीज ने इस शेयर के लिए अनुमान लगाया है कि यह मौजूदा स्तर से 143% तक उछल सकता है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म ने भारी गिरावट के जोखिमों के प्रति भी आगाह किया है।
शेयर की कीमत और ब्रोकरेज का अनुमान
वोडाफोन आइडिया शेयर की बात करें तो 1.49% की गिरावट के साथ बुधवार को 12 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, इस शेयर को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने तीन संभावित आउटलुक पेश किए हैं। ब्रोकरेज के बुल केस में शेयर का टारगेट 29 रुपये रखा गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 143% की तेजी का संकेत देता है। हालांकि, कमजोर आउटलुक में शेयर 9 रुपये तक गिर सकता है। वहीं, अपने बेस केस में ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये कर दिया है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 15.78 रुपये और 52 हफ्ते का लो 8.14 रुपये है।
ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के शेयरों की आगे की दिशा काफी हद तक टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी, नेटवर्क विस्तार और ग्राहकों की संख्या में सुधार पर निर्भर करेगी। यानी वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाले वर्षों में कारोबार को मजबूत करना और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना अहम होगा।
बता दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मासिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में वोडाफोन आइडिया ने 5.50 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े। अब वोडाफोन आइडिया के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 20 करोड़ से अधिक हो गई है।
कंपनी के नए सीईओ की नियुक्ति
हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने मनोज मुरली को अपना मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त किया है। मुरली को दूरसंचार और परिवहन क्षेत्र में 25 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत और अफ्रीका में बड़े स्तर पर कारोबार के संचालन के दौरान आय, बाजार हिस्सेदारी तथा मुनाफे को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। मुरली इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक में मुख्य कारोबार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वह रिलायंस जियो और भारती एयरटेल में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से एमबीए और पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अगस्त, 2025 में तत्कालीन मुख्य परिचालन अधिकारी अभिजीत किशोर को अक्षय मूंदड़ा की जगह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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