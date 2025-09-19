Vodafone Idea share jumps over 12 percent after govt tells SC some solution is required in AGR case वोडा-आइडिया की गुहार सुनने को सुप्रीम कोर्ट तैयार, शेयर बना रॉकेट, भाव ₹9 से कम, Business Hindi News - Hindustan
वोडा-आइडिया की गुहार सुनने को सुप्रीम कोर्ट तैयार, शेयर बना रॉकेट, भाव ₹9 से कम

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका पर विचार के लिए अगले शुक्रवार की तारीख तय की है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 12:55 PM
Vodafone Idea share price: सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम की लीडिंग कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें 2016-17 तक के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मांगों को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायालय 26 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के 9 रुपये से कम वाले शेयर पर निवेशक टूट पड़े और इसमें 12 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर का भाव 8.82 रुपये पर पहुंच गया। एक दिन पहले इस शेयर की कीमत 8 रुपये से भी कम थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने दूरसंचार कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका पर विचार के लिए अगले शुक्रवार की तारीख तय की। विधि अधिकारी ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और संबंधित पक्ष समाधान खोजना चाहते हैं।

क्या थी वोडा-आइडिया की याचिका?

कंपनी ने आठ सितंबर को एक नई याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग (डॉट) को तीन फरवरी, 2020 के 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक के सभी एजीआर बकाया का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था। इस साल की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था। इस आदेश में न्यायालय ने इन कंपनियों द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में कथित गलतियों को सुधारने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

2021 में खारिज हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के आदेश की समीक्षा के लिए दायर इन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया था कि गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाना चाहिए और प्रविष्टियों के दोहराव के मामले थे। सितंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह राशि देने के लिए 10 साल की समय-सीमा तय की थी।

