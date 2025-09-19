वोडा-आइडिया की गुहार सुनने को सुप्रीम कोर्ट तैयार, शेयर बना रॉकेट, भाव ₹9 से कम

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका पर विचार के लिए अगले शुक्रवार की तारीख तय की है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े।

Vodafone Idea share price: सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम की लीडिंग कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें 2016-17 तक के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मांगों को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायालय 26 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के 9 रुपये से कम वाले शेयर पर निवेशक टूट पड़े और इसमें 12 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर का भाव 8.82 रुपये पर पहुंच गया। एक दिन पहले इस शेयर की कीमत 8 रुपये से भी कम थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने दूरसंचार कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका पर विचार के लिए अगले शुक्रवार की तारीख तय की। विधि अधिकारी ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और संबंधित पक्ष समाधान खोजना चाहते हैं।

क्या थी वोडा-आइडिया की याचिका? कंपनी ने आठ सितंबर को एक नई याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग (डॉट) को तीन फरवरी, 2020 के 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक के सभी एजीआर बकाया का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था। इस साल की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था। इस आदेश में न्यायालय ने इन कंपनियों द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में कथित गलतियों को सुधारने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।