बाजार में गिरावट के उलट vodafone idea के शेयरों को खरीदने की होड़, 5% उछला स्टॉक?
vodafone idea Share jumps: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज सोमवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दूसरी बार घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
vodafone idea Share jumps: शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के उलट वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने तेज छलांग लगाई है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनी के दाम में इतनी तेजी देखने को मिली है। आइए समझते हैं।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी की क्या है वजह? (Why Vodafone idea share price surged)
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार Vodafone Group Plc अपनी भारतीय लिस्टेड सब्सिडियरी के कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। कंपनी सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया में Vodafone Group Plc की 19 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपने कुछ हिस्से को ट्रेजरी स्टॉक के तौर पर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। बता दें, यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत सरकार ने बकाया स्पेक्ट्रम फीस के देनदारियों में ढील दी है। इससे टेलीकॉम कंपनी को फिर से पुराने स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा 5 मई को रविंद्र टक्कर वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कुमार मंगलम बिड़ला लेंगे।
1 महीने में 27% चढ़ा वोडाफोन आइडिया का शेयर (Vodafone Idea Share performance)
आज शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनी के शेयर 11.22 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 11.88 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। बीते एक महीने में इस टेलीकॉम कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
1 साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक (Vodafone Idea Stock Return in one year)
बीते 6 महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 76 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.85 प्रतिशत गिरा है। बता दें, वोडाफोन आइडिया का बीएसई में 52 वीक हाई 12.80 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 62.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर वोडाफोन आइडिया के शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।