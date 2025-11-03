Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vodafone idea share jumps 14 percent after supreme court gave clarifies on AGR
Vodafone idea का शेयर 14% चढ़ा, AGR पर साफ हुई ‘सुप्रीम’ तस्वीर, बड़ी राहत

Vodafone idea का शेयर 14% चढ़ा, AGR पर साफ हुई ‘सुप्रीम’ तस्वीर, बड़ी राहत

संक्षेप: Vodafone idea Share Price: वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया एजीआर पर बड़ी राहत है। इस असर यह हुआ कि वोडफोन आइडिया का शेयर 14 प्रतिशत से अधिक सोमवार के दिन चढ़ गया। जोकि अप्रैल 2024 किसी एक दिन में सबसे उछाल है।

Mon, 3 Nov 2025 04:04 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vodafone idea Share Price: वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया एजीआर पर बड़ी राहत है। इस असर यह हुआ कि वोडफोन आइडिया का शेयर 14 प्रतिशत से अधिक सोमवार के दिन चढ़ गया। जोकि अप्रैल 2024 किसी एक दिन में सबसे उछाल है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया है उससे एजीआर को लेकर छाटा बादल भी छंट गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने?

वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त बकाया एजीआर और सभी पेंडिंग के रिएसेसमेंट पर राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सरकार को फैसला लेने की पूरी छूट है। सरकार अतिरिक्त एजीआर और बकाया एजीआर रिएसेसमेंट के लिए फ्री है।

ये भी पढ़ें:15% चढ़ा शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर, 65 दिन में किया पैसा डबल

छाए हुए थे अनिश्चितता के बादल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनवाई की थी। तब इस पूरे प्रकरण पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। तब इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ 9500 करोड़ रुपये के वोडाफोन आइडिया के एजीआर पर फैसला आता है। या फिर पूरे 80,000 करोड़ रुपये के बकाया एजीआर पर कुछ कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेनीकॉम कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी और 20 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने तथा उचित निर्णय लेने के स्वतंत्र है।

ये भी पढ़ें:रक्षा मंत्रालय से ₹289 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद करीब 7% उछला ड्रोन स्टॉक

14% उछला वोडाफोन आइडिया का शेयर

बीएसई में आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 9.11 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 9.97 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। वोडाफोन आइडिया का 52 वीक हाई 10.57 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.12 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये का है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आने के बाद भारती एयरटेल के शेयरों में 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा इंडस टावर के शेयरों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। जिसे इसका सबसे अधिक फायदा होगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।