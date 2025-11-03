Vodafone idea का शेयर 14% चढ़ा, AGR पर साफ हुई ‘सुप्रीम’ तस्वीर, बड़ी राहत

संक्षेप: Vodafone idea Share Price: वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया एजीआर पर बड़ी राहत है। इस असर यह हुआ कि वोडफोन आइडिया का शेयर 14 प्रतिशत से अधिक सोमवार के दिन चढ़ गया। जोकि अप्रैल 2024 किसी एक दिन में सबसे उछाल है।

Vodafone idea Share Price: वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया एजीआर पर बड़ी राहत है। इस असर यह हुआ कि वोडफोन आइडिया का शेयर 14 प्रतिशत से अधिक सोमवार के दिन चढ़ गया। जोकि अप्रैल 2024 किसी एक दिन में सबसे उछाल है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया है उससे एजीआर को लेकर छाटा बादल भी छंट गया है।

क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त बकाया एजीआर और सभी पेंडिंग के रिएसेसमेंट पर राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सरकार को फैसला लेने की पूरी छूट है। सरकार अतिरिक्त एजीआर और बकाया एजीआर रिएसेसमेंट के लिए फ्री है।

छाए हुए थे अनिश्चितता के बादल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनवाई की थी। तब इस पूरे प्रकरण पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। तब इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ 9500 करोड़ रुपये के वोडाफोन आइडिया के एजीआर पर फैसला आता है। या फिर पूरे 80,000 करोड़ रुपये के बकाया एजीआर पर कुछ कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेनीकॉम कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी और 20 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने तथा उचित निर्णय लेने के स्वतंत्र है।

14% उछला वोडाफोन आइडिया का शेयर बीएसई में आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 9.11 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 9.97 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। वोडाफोन आइडिया का 52 वीक हाई 10.57 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.12 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये का है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आने के बाद भारती एयरटेल के शेयरों में 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा इंडस टावर के शेयरों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। जिसे इसका सबसे अधिक फायदा होगा।