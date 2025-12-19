पॉजिटिव खबरों से इस शेयर पर टूट पड़े निवेशक, ₹12 के नीचे है भाव
Vodafone idea share price: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) के शेयर शुक्रवार को डिमांड में रहे। दरअसल, कंपनी की सब्सिडियरी द्वारा 3300 करोड़ रुपये जुटाने और एजीआर बकाया पर संभावित सरकारी राहत की खबरों के बाद शेयर 6 प्रतिशत से ज्यादा उछल गए। कारोबार के अंत में शेयर 5.75% चढ़कर 11.96 रुपये पर पहुंच गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 12 रुपये तक गया। यह लगातार दूसरा दिन है जब शेयर में उछाल आया है। बता दें कि इस साल अब तक शेयर में 49 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
3300 करोड़ रुपये जुटाए
बीते गुरुवार को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसकी सब्सडियरी- वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (VITIL) ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 3300 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल VITIL वोडाफोन आइडिया को अपने भुगतान दायित्व चुकाने के लिए करेगी। टेलीकॉम कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इससे वोडाफोन आइडिया को अपने कैपेक्स को मजबूत करने और बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी।
CLSA की रिपोर्ट से बढ़ा उत्साह
इसी बीच, ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट ने निवेशकों का उत्साह और बढ़ा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया पर आंशिक राहत पर विचार कर सकती है। इसमें ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज की आंशिक माफी शामिल हो सकती है, जो एजीआर बकाया का बड़ा हिस्सा है।
CLSA के अनुमान के मुताबिक दूसरी तिमाही FY26 में वोडाफोन आइडिया का कुल एजीआर बकाया करीब 780 अरब रुपये रहा, और संभावित राहत से कंपनी को लगभग 8 अरब डॉलर तक का फायदा मिल सकता है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर करीब 83,400 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 12,132 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और 30 सितंबर तक इसकी निवल संपत्ति नकारात्मक 82,460 करोड़ रुपये थी।