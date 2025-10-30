₹123 से ₹8.46 पर आ गया यह शेयर, सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश ने मचाई खलबली
Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में आज 10% की भारी गिरावट देखी गई। शेयर का भाव ₹8.46 प्रति शेयर तक लुढ़क गया। यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद आई है, जिसने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। बता दें वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयर का ऑल टाइम हाई प्राइस 123.22 रुपये रहा है, जो 17 अप्रैल 2015 को दर्ज हुआ था। इसका ऑल टाइम लो प्राइस 2.40 रुपये रहा है, जो 15 नवंबर 2019 को दर्ज हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में क्या है
इस मामले की शुरुआत सोमवार, 27 अक्टूबर को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया पर पुनर्विचार की इजाजत दी थी। हालांकि, कोर्ट का लिखित आदेश स्पष्ट करता है कि यह आदेश केवल वोडाफोन आइडिया पर लागू होता है और यह कंपनी द्वारा उठाए गए अतिरिक्त ₹9,450 करोड़ के एजीआर दावे तक ही सीमित है।
आदेश में कंपनी की पुरानी याचिका, जिसमें जुर्माने और ब्याज पर छूट मांगी गई थी, का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे यह साफ है कि कोर्ट का विचार सिर्फ अतिरिक्त बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन तक सीमित था।
अनिश्चितता का कारण
ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस लिखित आदेश ने एक अनिश्चितता पैदा कर दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार को दी गई छूट सिर्फ ₹9,450 करोड़ के अतिरिक्त बकाया पर लागू होती है या फिर कंपनी की कुल ₹80,000 करोड़ की एजीआर जिम्मेदारी पर भी लागू होती है। आदेश में केंद्र सरकार के लिए पूरे एजीआर बकाया के व्यापक पुनर्मूल्यांकन की स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई है।
इस अस्पष्टता के चलते, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट की अवमानना के डर से पूरी लचीलेपन के साथ कार्यवाही करने से हिचकिचा सकती है। आईआईएफएल का मानना है कि स्पष्टता के लिए केंद्र सरकार और वोडाफोन आइडिया दोनों को सुप्रीम कोर्ट से सफाई मांगनी चाहिए।
