Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vodafone Idea Share falls nearly 4 percent after Supreme court gives new date

AGR मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को दी नई तारीख, करीब 4% टूटा शेयर, आज नहीं हुई सुनवाई

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Share) को आज फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (AGR) पर आज सुनवाई नहीं की है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 02:57 PM
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Share) को आज फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (AGR) पर आज सुनवाई नहीं की है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन 27 अक्टूबर को नई तारीख दे दी गई है। बता दें, वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के 5606 करोड़ रुपये के डिमांड के खिलाफ याचिका दायर की है। यह डिमांड 2016-17 के लिए है।

वोडाफोन आइडिया ने 3 फरवरी 2020 को जारी किए गए डिडक्शन वेरीफिकेशन गाइडलाइंस के आधार पर एजीआर बकाया को पूनर्मूल्यांकन और समाधान करने की मांग टेलीकॉम डिपार्टमेंट से की थी।

इसी साल कंपनी को लगा था बड़ा झटका

इस साल के शुरुआत में भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दिया था। इन टेलीकॉम कंपनियों ने एक याचिक दायर की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले की समीक्षा की डिमांड की गई थी। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

आज शेयरों 4% के करीब की गिरावट

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। टेलीकॉम कंपनी के शेयर बीएसई में सोमवार को 9.03 रुपये के लेवल पर खुले। दिन में शेयरों का भाव 9.19 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक गया। लेकिन वहां से फिसलने के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.70 रुपये तक लुढ़क गया।

भले ही आज शेयर बाजार में टेलीकॉम कंपनी संघर्ष कर रही है। लेकिन बीते 6 महीने में यह स्टॉक 22 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 4.36 प्रतिशत की गिरावट है। वहीं, 2 साल में यह स्टॉक 26.89 प्रतिशत टूट चुका है।

5 साल में भी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में महज 2.81 प्रतिशत की तेजी ही आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

