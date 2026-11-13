घाटा बढ़ने के बाद बिखरा वोडा-आइडिया का शेयर, ब्रोकरेज को है ये डर

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Vodafone Idea share price: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुक्रवार को एक बार फिर से गिरावट देखी गई। शेयर करीब 3 पर्सेंट टूटकर 12 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। यह गिरावट चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही नतीजे के बाद आई है। वहीं, नोमुरा समेत कई ब्रोकरेज ने भी इस शेयर को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

कंपनी का बढ़ा है घाटा सितंबर तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़कर 5,975 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष -2025-26 की समान तिमाही में 5,524 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। कंपनी की परिचालन आय जुलाई-सितंबर तिमाही में 6.2 प्रतिशत बढ़कर 11,884 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11,195 करोड़ रुपये थी। हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही के 3,754 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में कंपनी का घाटा बढ़ा है।

वहीं, तिमाही आधार पर उसकी आय में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही के दौरान कोषागार परिसंपत्तियों के बाजार मूल्यांकन में बदलाव के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसका दर्ज घाटा अधिक रहा।

ब्रोकरेज ने क्या कहा? ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इस शेयर पर अपनी 'न्यूट्रल' रेटिंग बरकरार रखी है और इसका प्राइस टारगेट ₹13.50 प्रति शेयर तय किया है। बता दें कि अभी कंपनी के शेयर की कीमत 3% में गिरावट के साथ 12.60 रुपये पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 15.78 रुपये और 52 हफ्ते का लो 8.14 रुपये है।

ब्रोकरेज के अनुसार, वोडाफोन आइडिया के सितंबर तिमाही के प्रदर्शन में ऑपरेटिंग मार्जिन उम्मीद से कम रहे, जबकि इस दौरान नए ग्राहकों की संख्या में सुधार हुआ और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तेजी आई।

इसके अलावा, जेपी मॉर्गन ने कहा कि इस शेयर के लिए सबसे बड़ी समस्या बैंक फंडिंग का न मिलना है, जो कैपेक्स और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी राय में यह शेयर 'अंडरवेट' (कम प्राथमिकता वाला) बना हुआ है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल भी इस शेयर को लेकर न्यूट्रल है। हालांकि, एम्बिट कैपिटल ने 18.70 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' (खरीदने) की रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि इसमें 44 प्रतिशत तक की तेजी आ सकती है।