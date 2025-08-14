Vodafone idea share crash hit 52 week low before company result now loss widens YoY to 6608 crore rs इस दिग्गज कंपनी का बढ़ा घाटा, नतीजे से पहले ही शेयर बेचने लगे निवेशक, ₹7 के नीचे आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vodafone idea share crash hit 52 week low before company result now loss widens YoY to 6608 crore rs

वोडाफोन आइडिया का घाटा चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से वित्तीय लागत बढ़ने के कारण कंपनी का घाटा बढ़ा है। तिमाही नतीजे से पहले कंपनी के शेयर गुरुवार को बुरी तरह टूट गए। शेयर की कीमत 7 रुपये से नीचे है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:12 PM
Vodafone idea share: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी- वोडाफोन आइडिया ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही नतीजे से पहले कंपनी के शेयर गुरुवार को बुरी तरह टूट गए। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन जब बाजार में खरीदारी थी तब वोडाफोन आइडिया के शेयर को बेचने की होड़ मच गई। इस वजह से शेयर ने 52 हफ्ते के लो को टच किया।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वोडाफोन आइडिया का घाटा चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से वित्तीय लागत बढ़ने के कारण कंपनी का घाटा बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 6,426.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वोडाफोन आइडिया का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 11,022.5 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 10,508.3 करोड़ रुपये था। आय बढ़ने का मुख्य कारण प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में वृद्धि है।

कंपनी का प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व आलोच्य तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 177 रहा, जो बीते वित्त वर्ष 2024-25 की जून तिमाही में 154 रुपये था। कंपनी ने कहा कि 30 जून, 2025 तक, वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का बकाया ऋण (ब्याज सहित) 1,944.5 करोड़ रुपये था। स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व मद में आगे के लिए टाला गया कुल मिलाकर भुगतान दायित्व 1,99,140.3 करोड़ रुपये है।

मैनेजमेंट पर फैसला

वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने मुख्य परिचालन अधिकारी अभिजीत किशोर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है। वह अक्षय मूंदड़ा की जगह लेंगे, जिनका तीन साल का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त होने वाला है। किशोर की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। यह 19 अगस्त से प्रभावी होगी।

शेयर 52 हफ्ते के लो पर

वोडाफोन आइडिया के शेयर की बात करें तो 52 हफ्ते के लो पर है। इसका भाव गुरुवार को करीब 4 पर्सेंट टूटकर 6.12 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। कारोबार के अंत में शेयर 3.45% टूटकर 6.15 रुपये के स्तर पर था।

