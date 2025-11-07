51% चढ़ सकता है 10 रुपये से कम का यह शेयर, 3 महीने में आई है 47% की तेजी

संक्षेप: विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 14 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, गुरुवार के क्लोजिंग प्राइस से वोडाफोन आइडिया के शेयर 51% उछल सकते हैं।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीदने की सलाह दी है। सिटी ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने टेलिकॉम कंपनी के शेयरों के लिए 14 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, गुरुवार के क्लोजिंग प्राइस से वोडाफोन आइडिया के शेयर 51 पर्सेंट उछल सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को NSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 9.61 रुपये पर बंद हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर गुरुवार को NSE पर 9.25 रुपये पर बंद हुए थे।

3 महीने में 47% से अधिक चढ़ गए वोडाफोन आइडिया के शेयर

टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयर पिछले 3 महीने में 47 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 8 अगस्त 2025 को 6.51 रुपये पर थे। वोडाफोन आइडिया के शेयर 7 नवंबर 2025 को NSE पर 9.61 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 39 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 10.57 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.12 रुपये है।