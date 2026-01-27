इस दिग्गज कंपनी का कम हुआ घाटा, 10 रुपये से कम का है शेयर, निवेशकों की रहेगी नजर
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का घाटा कम होकर 5,286 करोड़ रुपये रहा। इस कंपनी के शेयर की बात करें तो करीब एक पर्सेंट टूटकर 9.84 रुपये पर बंद हुआ। अब तिमाही नतीजे के बाद बुधवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।
टेलीकॉम की दिग्गज कंपनी- वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का घाटा कम होकर 5,286 करोड़ रुपये रहा। वोडाफोन आइडिया को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,609 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व 11,323 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,117 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि तिमाही में प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत बढ़कर 186 रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 173 रुपये था।
कितना है कंपनी का कर्ज
वोडाफोन आइडिया पर कुल कर्ज 2.09 लाख करोड़ रुपये है। इसमें बैंकों से लिया गया 4,424 करोड़ रुपये का बकाया ऋण, स्पेक्ट्रम के लिए 1.24 लाख करोड़ रुपये का आस्थगित भुगतान दायित्व और समायोजित सकल राजस्व मद में 80,502 करोड़ रुपये का बकाया शामिल हैं।
शेयर में गिरावट
वोडाफोन आइडिया के तिमाही नतीजे शेयर बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए हैं। इस कंपनी के शेयर की बात करें तो करीब एक पर्सेंट टूटकर 9.84 रुपये पर बंद हुआ। अब तिमाही नतीजे के बाद बुधवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। अगस्त 2025 में शेयर 6.12 रुपये के लो पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। दिसंबर 2025 में शेयर 12.80 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी
वोडाफोन-आइडिया लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है जिसका मुख्य कारण कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्धा, भारी कर्ज एवं एजीआर की परिभाषा में बदलाव के कारण उत्पन्न भारी एजीआर देनदारियां हैं। कंपनी लगातार घाटे, घटते ग्राहक आधार और नेटवर्क विस्तार में निवेश करने की सीमित क्षमता से जूझ रही है जबकि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां 4जी और 5जी नेटवर्क को तेजी से पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल एजीआर बकाया का कुछ हिस्सा या शायद पूरा ही माफ कर देगा।
इसके बजाय, मंत्रिमंडल ने बकाया राशि पर रोक लगाने का फैसला किया जिससे कंपनी को समय मिल सके। वोडाफोन-आइडिया अगले 10 वर्ष में सरकार को 1,144 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। शेष समायोजित सकल राजस्व बकाया जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर कर दिया है का भुगतान मार्च 2036 से शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि हालांकि 31 दिसंबर तक 2006-07 से 2018-19 की अवधि के लिए मूलधन, ब्याज, जुर्माना एवं जुर्माने पर ब्याज सहित संपूर्ण एजीआर बकाया राशि को रोक दिया जाएगा और विभिन्न किस्तों में देय होगी।