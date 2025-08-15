61% टूट चुका है शेयर, Q1 में कंपनी को हुआ 6608 करोड़ का घाटा, निवेशकों की बढ़ी टेंशन

Vodafone Idea Share Price: कर्ज में फंसी टेली कंपनी वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से वित्तीय लागत बढ़ने के कारण कंपनी का घाटा बढ़ा है।

Vodafone Idea Share Price: कर्ज में फंसी टेली कंपनी वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से वित्तीय लागत बढ़ने के कारण कंपनी का घाटा बढ़ा है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 6,426.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। बता दें, गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर बीएसई में यह स्टॉक 3.45 प्रतिशत गिरावट के बाद 6.15 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

बीते एक साल में कंपनी का शेयर 61 प्रतिशत टूट चुका है।

कंपनी का ऑपरेटिंग रेवन्यू बढ़ा वोडाफोन आइडिया का ऑपरेटिंग रेवन्यू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 11,022.5 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 10,508.3 करोड़ रुपये था। इनकम बढ़ने का मुख्य कारण प्रति कंज्यूमर औसत रेवन्यू में वृद्धि है। कंपनी का प्रति उपयोगकर्ता औसत रेवन्यू जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 177 रहा, जो बीते वित्त वर्ष 2024-25 की जून तिमाही में 154 रुपये था।

कितना लोन बकाया है कंपनी ने कहा कि 30 जून, 2025 तक, वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का बकाया लोन (ब्याज सहित) 1,944.5 करोड़ रुपये था। स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व मद में आगे के लिए टाला गया कुल मिलाकर भुगतान दायित्व (ब्याज सहित) 1,99,140.3 करोड़ रुपये है।

वोडाफोन आइडिया को मिला नया CEO कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिजीत किशोर को सीईओ के पद पर प्रमोट करने को मंजूरी दे दी है। वह अक्षय मूंदड़ा की जगह लेंगे, जिनका तीन साल का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त होने वाला है। किशोर की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। यह 19 अगस्त से प्रभावी होगी।

(भाषा के इनपुट के साथ)