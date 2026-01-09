VI के शेयरों में करीब 9% की तेजी, ₹87695 करोड़ के बकाया AGR पर कंपनी को मिली बड़ी राहत

संक्षेप: Vodafone Idea Ltd Share Price: वोडाफोन आइडिया ने दी जानकारी में कहा है कि वित्त वर्ष 2006-2007 से 2018-2019 तक के एजीआर को फ्रीज कर दिया गया है। इसका भुगतान अब नए तरीके से किया गया।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd) के शेयरों में आज शुक्रवार को करीब 9% की तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में इसी तेजी के पीछे की वजह एजीआर से जुड़ी खबर है। कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से एजीआर पर अपडेट मिला है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि वित्त वर्ष 2006-2007 से 2018-2019 तक के एजीआर को फ्रीज कर दिया गया है। इसका भुगतान अब नए तरीके से किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अब कैसे किया जाएगा भुगतान 2026 से 2031 के बीच हर साल 124 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, इसके बाद अगले चार साल यानी मार्च 2032 से मार्च 2035 के बीच 100 करोड़ रुपये का भुगतान प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। बाकि बचे एजीआर को भुगतान मार्च 2026 से मार्च 2041 के बीच इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। बता दें, इस बकाए में मूल बकाया, ब्याज, पेनाल्टी और पेनील्टी पर ब्याज शामिल है।

31 दिसंबर 2025 को सरकार ने 97695 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया को फ्रीज कर दिया है। जिसे 10 साल में भुगतान किया जाएगा।

करीब 9% उछला शेयर बीएसई में वोडाफोन आइडिया का शेयर आज शुक्रवार को 12 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 9 प्रतिशत की तेजी के साथ 12.51 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक हाई 12.80 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 6.12 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.27 लाख करोड़ रुपये का है।

पिछले एक साल से वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 48 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 62 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, 5 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 0.08 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 72.46 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। बता दें, इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है।