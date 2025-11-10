इस कंपनी को ₹5524 करोड़ का घाटा, ₹9 पर आया शेयर, अब कल रहेगी निवेशकों की नजर

संक्षेप: कंपनी की राजस्व आय तिमाही-दर-तिमाही 1.6% बढ़कर ₹11,194 करोड़ हो गई, जो पिछली तिमाही में ₹11,022 करोड़ थी। वहीं, ईबीआईटीडीए 1.6% की बढ़ोतरी के साथ ₹4,611 करोड़ से बढ़कर ₹4,684.5 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी

Vodafone Idea Ltd: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ₹5,524 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। यह पिछले तिमाही के ₹6,608 करोड़ के नुकसान की तुलना में कम है, जो कंपनी के लिए पिछले 19 तिमाहियों में सबसे कम घाटा है। कंपनी की राजस्व वृद्धि और परिचालन दक्षता में सुधार से यह सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

क्या है डिटेल कंपनी की राजस्व आय तिमाही-दर-तिमाही 1.6% बढ़कर ₹11,194 करोड़ हो गई, जो पिछली तिमाही में ₹11,022 करोड़ थी। वहीं, ईबीआईटीडीए (EBITDA) 1.6% की बढ़ोतरी के साथ ₹4,611 करोड़ से बढ़कर ₹4,684.5 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन मामूली सुधार के साथ 41.8% से बढ़कर 41.9% हो गया। वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) ₹180 रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के ₹166 से अधिक है। कंपनी का कुल ग्राहक आधार 30 सितंबर 2025 तक 19.67 करोड़ रहा, जिनमें से लगभग 65% ग्राहक 4G/5G सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

कंपनी का पूंजीगत व्यय कंपनी का पूंजीगत व्यय (Capex) सितंबर तिमाही में ₹1,750 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में यह ₹4,200 करोड़ तक पहुंच गया। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का बैंक ऋण ₹1,530 करोड़ था, जबकि कैश और बैंक बैलेंस ₹3,080 करोड़ दर्ज किया गया। मार्च 2025 में शुरू हुई Vi की 5G सेवाएं अब 17 प्रमुख सर्किलों में विस्तारित हो चुकी हैं, जो कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 99% योगदान करते हैं। वर्तमान में 29 शहरों में Vi की 5G सेवा उपलब्ध है, जिसे ग्राहक मांग और 5G हैंडसेट की पहुंच के आधार पर और बढ़ाया जाएगा।

हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में निवेश कंपनी ने 5G के साथ-साथ अपने हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी निवेश जारी रखा है। इस दौरान वोडाफोन आइडिया ने नए 4G साइट्स जोड़े और कोर व ट्रांसमिशन नेटवर्क को अपग्रेड किया। कंपनी की 4G कवरेज मार्च 2024 के 77% से बढ़कर सितंबर 2025 में 84% तक पहुंच गई है, जबकि 4G डेटा क्षमता में 38% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे नेटवर्क स्पीड में 17% सुधार आया। कंपनी का लक्ष्य आने वाले महीनों में 4G कवरेज को 90% तक पहुंचाने का है।

सितंबर तिमाही में 1,500 से अधिक नए 4G टावर जोड़े गए। साथ ही, 16 सर्किलों में 900 MHz सब-गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर 3,200 नए साइट्स और 1800 MHz व 2100 MHz बैंड पर 3,600 से अधिक साइट्स लगाए गए, जिससे इनडोर कवरेज और नेटवर्क स्पीड में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कंपनी के कुल ब्रॉडबैंड साइट्स की संख्या 5.27 लाख तक पहुंच गई है। इसमें 13,000 से अधिक मैसिव MIMO साइट्स और 12,400 से ज्यादा स्मॉल सेल्स शामिल हैं। कंपनी के कुल 4G/5G ग्राहकों की संख्या बढ़कर 12.78 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 12.59 करोड़ थी।