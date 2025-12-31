Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vodafone Idea gets big relief as cabinet freezes 87695 crore rupees AGR dues share crash 16 percent
वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिली बड़ी राहत, बावजूद शेयर क्रैश, 16% टूटा भाव

वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिली बड़ी राहत, बावजूद शेयर क्रैश, 16% टूटा भाव

संक्षेप:

फ्रीज की गई राशि वित्त वर्ष 2031-32 से लेकर 2040-41 तक 10 साल की अवधि में चुकानी होगी। सरकार के इस कदम से कंपनी को अपने कमजोर वित्तीय हालात से उबरने और परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए अहम राहत मिलने की उम्मीद है।

Dec 31, 2025 02:47 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vodafone Idea share: केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को बड़ी राहत देते हुए उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को फ्रीज करने का फैसला किया है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कंपनी के 87,695 करोड़ रुपये के AGR बकाया को स्थगित (फ्रीज) करने को मंजूरी दी गई। हालांकि, इस खबर के बाद शेयर बाजार में निवेशकों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। रिपोर्ट सामने आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। कंपनी का शेयर 16% तक टूटकर 10.25 रुपये पर आ गया। दिन के कारोबार में शेयर अपने FPO प्राइस से भी नीचे फिसल गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

इस फैसले के तहत वोडाफोन आइडिया को फिलहाल AGR से जुड़ा कोई भुगतान नहीं करना होगा। फ्रीज की गई यह राशि वित्त वर्ष 2031-32 से लेकर 2040-41 तक 10 साल की अवधि में चुकानी होगी। सरकार के इस कदम से कंपनी को अपने कमजोर वित्तीय हालात से उबरने और परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए अहम राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह राहत पैकेज कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इनमें वोडाफोन आइडिया में सरकार की करीब 49% हिस्सेदारी की सुरक्षा, AGR बकाया की व्यवस्थित तरीके से वसूली, और देश में टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना शामिल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि AGR पर राहत से कंपनी को तुरंत नकदी दबाव से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे उसकी बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसी अनिश्चितता के चलते निवेशकों ने शेयर में बिकवाली तेज कर दी, जिससे कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल निवेशकों की नजर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा और राहत पैकेज की पूरी शर्तों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में इसी पर तय होगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आगे स्थिरता आती है या दबाव बना रहता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।