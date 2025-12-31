वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिली बड़ी राहत, बावजूद शेयर क्रैश, 16% टूटा भाव
फ्रीज की गई राशि वित्त वर्ष 2031-32 से लेकर 2040-41 तक 10 साल की अवधि में चुकानी होगी। सरकार के इस कदम से कंपनी को अपने कमजोर वित्तीय हालात से उबरने और परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए अहम राहत मिलने की उम्मीद है।
Vodafone Idea share: केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को बड़ी राहत देते हुए उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को फ्रीज करने का फैसला किया है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कंपनी के 87,695 करोड़ रुपये के AGR बकाया को स्थगित (फ्रीज) करने को मंजूरी दी गई। हालांकि, इस खबर के बाद शेयर बाजार में निवेशकों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। रिपोर्ट सामने आने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। कंपनी का शेयर 16% तक टूटकर 10.25 रुपये पर आ गया। दिन के कारोबार में शेयर अपने FPO प्राइस से भी नीचे फिसल गया था।
क्या है डिटेल
इस फैसले के तहत वोडाफोन आइडिया को फिलहाल AGR से जुड़ा कोई भुगतान नहीं करना होगा। फ्रीज की गई यह राशि वित्त वर्ष 2031-32 से लेकर 2040-41 तक 10 साल की अवधि में चुकानी होगी। सरकार के इस कदम से कंपनी को अपने कमजोर वित्तीय हालात से उबरने और परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए अहम राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह राहत पैकेज कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इनमें वोडाफोन आइडिया में सरकार की करीब 49% हिस्सेदारी की सुरक्षा, AGR बकाया की व्यवस्थित तरीके से वसूली, और देश में टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना शामिल है।
विशेषज्ञों का मानना है कि AGR पर राहत से कंपनी को तुरंत नकदी दबाव से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे उसकी बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसी अनिश्चितता के चलते निवेशकों ने शेयर में बिकवाली तेज कर दी, जिससे कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल निवेशकों की नजर सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा और राहत पैकेज की पूरी शर्तों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में इसी पर तय होगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आगे स्थिरता आती है या दबाव बना रहता है।