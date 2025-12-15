वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत: सरकार दे सकती है ₹83,000 करोड़ पर ब्याज-मुक्त मोहलत

संक्षेप: वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 में सरकार द्वारा 2021 में दी गई AGR भुगतान मोहलत की समाप्ति के बाद पहली किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना है। यह मोहलत ब्याज-मुक्त नहीं थी, जिससे बकाया राशि हर साल बढ़ती गई।

केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया (Vi) को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़े 83,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया स्टैच्यूटरी देय राशि पर चार से पांच साल की ब्याज-मुक्त मोहलत देने की तैयारी में है। इस खबर के बाद इसके शेयर शुरुआती कारोबार में 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 12 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

इससे नकदी संकट से जूझ रहे इस टेलीकॉम ऑपरेटर को तत्काल राहत मिलेगी। मोहलत समाप्त होने के बाद, कंपनी को बकाया राशि का भुगतान छह किस्तों में करना होगा, लेकिन दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के बाद यह राशि लगभग आधी रह जाएगी।

कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार ईटी की खबर के मुताबिक इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि एक सचिव-स्तर के अधिकारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो टेलीकॉम विभाग और वोडाफोन आइडिया दोनों के विचार सुनेगी।

इसके बाद यह तय करेगी कि अंततः भुगतान के लिए कितनी राशि होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आने वाले हफ्तों में इसका औपचारिक ऐलान होने की संभावना है।

अभी कंपनी पर भारी ब्याज का बोझ वर्तमान कार्यक्रम के तहत, वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 में सरकार द्वारा 2021 में दी गई AGR भुगतान मोहलत की समाप्ति के बाद पहली किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना है। यह मोहलत ब्याज-मुक्त नहीं थी, जिससे बकाया राशि हर साल बढ़ती गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Vi और उसकी प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल बकाया राशि पर सालाना 29-30% चक्रवृद्धि ब्याज अदा कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देनदारी टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (जिसमें उनकी गैर-टेलीकॉम आय भी शामिल है) के आधार पर स्पेक्ट्रम और लाइसेंस शुल्क जैसे स्टैच्यूटरी भुगतान करने होंगे, यह बात दूरसंचार विभाग (DoT) के रुख को 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मान्यता मिली थी। इसी के चलते ये बकाया राशि देय है।

भविष्य में ब्याज जमा नहीं होगा नए राहत पैकेज के तहत, वोडाफोन आइडिया की बकाया राशि को सील कर दिया जाएगा और भविष्य में उस पर कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा। हालांकि, भारती एयरटेल को अपनी किस्तें निर्धारित समयसारणी के अनुसार ही चुकानी होंगी, क्योंकि यह राहत केवल वोडाफोन आइडिया के लिए ही है।

सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक वोडाफोन आइडिया ने AGR देय राशि चुकाने में असमर्थता जताते हुए सरकार से राहत मांगी है। देश के तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर की सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक (48.99% हिस्सेदारी) है, जिसने कंपनी की पिछली कुछ बकाया राशि को शेयरों में परिवर्तित कर दिया था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इस नकदी संकटग्रस्त टेलीकॉम कंपनी के पूरे AGR दायित्वों के लिए एक विशेष पैकेज बनाने की अनुमति दी थी।

ताजा पूंजी जुटाने का रास्ता साफ इस मुद्दे के हल हो जाने के बाद, कंपनी के लिए 25,000 करोड़ रुपये की नियोजित पूंजी जुटाने सहित, नया फंडिंग जुटाना संभव हो सकेगा। एक सफल शेयर इश्यू से सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जिससे केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त बकाया राशि को इक्विटी में बदलने और कंपनी को और सांस लेने का अवसर देने का विकल्प बनेगा। एडिट्या बिरला ग्रुप और यूके की वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की टेल्को में क्रमशः 9.50% और 16.07% हिस्सेदारी है।