मैनेजमेंट बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई...सोमवार को ₹8 वाले शेयर पर रहेगी नजर

Vodafone Idea share: घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। दरअसल, कंपनी के मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त एजीआर मांग रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर भी सुनवाई होगी। बता दें कि वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत 8 रुपये के स्तर पर है। यह शेयर शुक्रवार को 3.52% बढ़कर 8.83 रुपये पर बंद हुआ।
मैनेजमेट में क्या बदलाव?
वोडाफोन आइडिया ने अपने 4जी और 5जी नेटवर्क विस्तार को जारी रखने के लिए कर्ज जुटाने के प्रयासों के बीच तेजस मेहता को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 6 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी। जानकारी के मुताबिक मेहता, मूर्ति जीवीएएस का स्थान लेंगे, जो 5 अक्टूबर 2025 को पद छोड़ देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजस मेहता ने 1997 में मारिको इंडिया के साथ करियर शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने 25 वर्षों तक विभिन्न देशों में वित्त और नेतृत्व की भूमिकाओं में काम किया।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में छह अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। इसमें 2016-17 तक के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीआईएल की नई याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
इस संबंध में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की नई मांग के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले, केंद्र ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं।