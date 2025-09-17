VMS TMT Ltd IPO Subscription fully subscribe price band 99 rupees 7x susbcribe day 1 खुलने के साथ ही पूरा भर गया यह सस्ता IPO, पहले ही दिन 7 गुना हुआ सब्सक्राइब, प्राइस बैंड ₹99, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़VMS TMT Ltd IPO Subscription fully subscribe price band 99 rupees 7x susbcribe day 1

इस आईपीओ का लगभग आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को, 35% खुदरा निवेशकों को और शेष हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) को आवंटित किया गया है। ये शेयर NSE और NSE दोनों पर सूचीबद्ध होने वाले हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:50 PM
VMS TMT Ltd IPO Subscription: वीएमएस टीएमटी लिमिटेड का आईपीओ (IPO) बुधवार, 17 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और शुरुआती कारोबार में ही इसको जबरदस्त मांग मिली। केवल पहले एक घंटे में ही यह इश्यू पूरीी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले ही दिन यह आईपीओ 7.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। बता दें कि अहमदाबाद स्थित वीएमएस टीएमटी का 149 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार को लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। निवेशकों का विश्वास खास तौर पर योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के बीच साफ़ दिखाई दिया, जिन्होंने अपने आवंटित शेयरों का 6.83 गुना सब्सक्राइब किया। 94-99 रुपये प्रति शेयर के बैंड में बुक-बिल्ट इश्यू शुक्रवार को बंद होगा।

23% प्रीमियम पर GMP

वीएमएस टीएमटी का वर्तमान जीएमपी 23% प्रीमियम पर उपलब्ध है, जो निवेशकों की मजबूत लिस्टिंग गेन की उम्मीद को दर्शाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर यह ₹22 पर उपलब्ध है। यह IPO शुक्रवार, 19 सितंबर को बंद होगा। निवेशक कम से कम 150 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद 150 के गुणक में अतिरिक्त आवेदन कर सकते हैं। कंपनी 1.5 करोड़ इक्विटी शेयरों का एक नया प्रस्ताव जारी कर रही है, जिससे ऊपरी मूल्य बैंड पर 148.5 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाई जा सकेगी। इस आईपीओ का लगभग आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को, 35% खुदरा निवेशकों को और शेष हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) को आवंटित किया गया है। ये शेयर NSE और NSE दोनों पर सूचीबद्ध होने वाले हैं।

कंपनी का कारोबार

वीएमएस टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बार बनाती है, जिनका निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंपनी बिलेट, बाइंडिंग वायर और स्क्रैप भी बेचती है, लेकिन इसका लगभग 95% राजस्व टीएमटी बार से आता है। अहमदाबाद के पास भायला गाँव में स्थित इसका विनिर्माण संयंत्र, 200,000 मीट्रिक टन की वार्षिक स्थापित क्षमता रखता है। कंपनी अपने उत्पादों का विपणन कामधेनु ब्रांड के तहत पूरे गुजरात (सौराष्ट्र और कच्छ को छोड़कर) में एक वितरण केंद्र के माध्यम से करती है।

