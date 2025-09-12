17 सितंबर को ओपन हो रहा यह IPO, GMP अभी से दिखा रहा शेयर पर ₹10 का फायदा, प्राइस बैंड ₹100 के नीचे

VMS TMT IPO GMP Today: 17 सितंबर को वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ (VMS TMT IPO) को ओपन होने जा रहा है। कंपनी यह आईपीओ 19 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है।

VMS TMT IPO GMP Today: 17 सितंबर को वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ (VMS TMT IPO) को ओपन होने जा रहा है। कंपनी यह आईपीओ 19 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। भले ही ओपनिंग डेट में अभी समय है। लेकिन बावजूद ग्रे मार्केट में यह आईपीओ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। आइए डीटेल्स में जानते हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ के विषय में ....

क्या है प्राइस बैंड? वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ का प्राइस बैंड 94 रुपये से 99 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 150 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14850 रुपये का दांव लगाना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में प्रस्तावित है।

क्या है साइज? वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ का साइज 148.50 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.50 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ के लिए अरिहंच कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजीज़ को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

क्या है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 10 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

इसके लिए कितना हिस्सा? क्यूआईबी कैटगरी में अधिकतम 30 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम आईपीओ के साइज का 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई कैटगरी में कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

क्या करती है कंपनी इस कंपनी की स्थापन 2013 में हुई थी। कंपनी टीएमटी बार का उत्पादन करती है। इसके अलावा कंपनी स्क्रैप और वायर बाइंडिंग का काम करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अहमदाबाद में है।