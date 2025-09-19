102 गुना सब्सक्राइब हुआ धाकड़ IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹11 का फायदा, आपने लगाया दांव?

VMS TMT IPO GMP Today: वीएमएस टीएमटी आईपीओ को तीन दिन में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इस कंपनी के आईपीओ को 102 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ का आईपीओ 47.58 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 120.80 गुना और एनआईआई कैटगरी में 227.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का साइज 148.50 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.50 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी के मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए नहीं घटाए हैं।

क्या है प्राइस बैंड? वीएमएस टीएमटी आईपीओ का प्राइस बैंड 94 रुपये से 99 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 150 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,850 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में की जाएगी।

अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को इस आईपीओ के लिए लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को कंपनी ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

ग्रे मार्केट में कंपनी की क्या स्थिति? वीएमएस टीएमटी आईपीओ की ग्रे मार्केट में स्थिति आज और खराब हो गई है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 11 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले गुरुवार को यह आईपीओ 17 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। यानी कल के मुकाबले आज जीएमपी में 6 रुपये की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 23 रुपये रहा है। इस स्तर पर आईपीओ 15 और 16 सितंबर को था।