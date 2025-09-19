VMS TMT IPO GMP Today subscribed 102 times gmp at 11 rupee check details here 102 गुना सब्सक्राइब हुआ धाकड़ IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹11 का फायदा, आपने लगाया दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़VMS TMT IPO GMP Today subscribed 102 times gmp at 11 rupee check details here

102 गुना सब्सक्राइब हुआ धाकड़ IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹11 का फायदा, आपने लगाया दांव?

VMS TMT IPO GMP Today: वीएमएस टीएमटी आईपीओ को तीन दिन में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इस कंपनी के आईपीओ को 102 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ का आईपीओ 47.58 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 120.80 गुना और एनआईआई कैटगरी में 227.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:15 PM
share Share
Follow Us on
102 गुना सब्सक्राइब हुआ धाकड़ IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹11 का फायदा, आपने लगाया दांव?

VMS TMT IPO GMP Today: वीएमएस टीएमटी आईपीओ को तीन दिन में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इस कंपनी के आईपीओ को 102 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ का आईपीओ 47.58 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 120.80 गुना और एनआईआई कैटगरी में 227.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल निवेशकों के लिए वीएमएस टीएमटी आईपीओ 17 सितंबर को ही खुल गया था। कंपनी के आईपीओ पर 19 सितंबर यानी आज तक दांव लगाने का मौका था

इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का साइज 148.50 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.50 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी के मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए नहीं घटाए हैं।

ये भी पढ़ें:विजय केडिया की सलाह, iPhone 17 की जगह म्यूचुअल फंड्स में डालें ₹1 लाख

क्या है प्राइस बैंड?

वीएमएस टीएमटी आईपीओ का प्राइस बैंड 94 रुपये से 99 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 150 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,850 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में की जाएगी।

अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को इस आईपीओ के लिए लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को कंपनी ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

ये भी पढ़ें:IPO से अबतक मिल चुका है 12 गुना रिटर्न, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि 6% टूटा भाव

ग्रे मार्केट में कंपनी की क्या स्थिति?

वीएमएस टीएमटी आईपीओ की ग्रे मार्केट में स्थिति आज और खराब हो गई है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 11 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले गुरुवार को यह आईपीओ 17 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। यानी कल के मुकाबले आज जीएमपी में 6 रुपये की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 23 रुपये रहा है। इस स्तर पर आईपीओ 15 और 16 सितंबर को था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।