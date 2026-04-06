इस कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी, निवेशकों की लगी लॉटरी! 3 दिन में 30% उछला स्टॉक

V-मार्ट रिटेल के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां सिर्फ 3 दिनों में स्टॉक 30% से ज्यादा उछल गया। इस तेजी के पीछे कंपनी का मजबूत तिमाही प्रदर्शन, 24% रेवेन्यू ग्रोथ और 12% सेम-स्टोर-सेल्स ग्रोथ जैसे फैक्टर्स हैं।

इस तेजी का दूसरा बड़ा कारण कंपनी की विस्तार रणनीति है। V-मार्ट (V-Mart) रिटेल लिमिटेड (V-Mart Retail Ltd) ने इस तिमाही में 29 नए स्टोर खोले, जबकि पूरे साल में 92 नए स्टोर जोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया। अब कंपनी के कुल स्टोर्स की संख्या 577 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि कंपनी छोटे शहरों और टियर-2, टियर-3 मार्केट्स पर फोकस कर रही है, जहां ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि निवेशक इसे लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देख रहे हैं।

फाइनेंशियल प्रदर्शन भी इस तेजी को सपोर्ट करता है। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी ने ₹87.99 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही में उसे नुकसान हुआ था। EBITDA भी मजबूत होकर ₹209 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार को दर्शाता है। इससे साफ है कि कंपनी न सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है, बल्कि मुनाफे के मोर्चे पर भी वापसी कर रही है।

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इतनी तेजी के बावजूद स्टॉक पिछले 6 महीनों में करीब 25% गिरा हुआ है और एक साल में भी लगभग 20% नीचे है। इसका मतलब है कि हालिया रैली एक तरह की रिकवरी भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी इसी तरह ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखती है, तो आगे भी इसमें तेजी की गुंजाइश बनी रह सकती है।

मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, स्टोर एक्सपेंशन और मुनाफे में सुधार जैसे फैक्टर्स वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड (V-Mart Retail Ltd) के शेयर में आई इस तेज रैली के पीछे मुख्य वजह हैं। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस मोमेंटम को कितने समय तक बरकरार रख पाती है।