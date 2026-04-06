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इस कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी, निवेशकों की लगी लॉटरी! 3 दिन में 30% उछला स्टॉक

Apr 06, 2026 06:31 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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V-मार्ट रिटेल के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां सिर्फ 3 दिनों में स्टॉक 30% से ज्यादा उछल गया। इस तेजी के पीछे कंपनी का मजबूत तिमाही प्रदर्शन, 24% रेवेन्यू ग्रोथ और 12% सेम-स्टोर-सेल्स ग्रोथ जैसे फैक्टर्स हैं।

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इस तेजी का दूसरा बड़ा कारण कंपनी की विस्तार रणनीति है। V-मार्ट (V-Mart) रिटेल लिमिटेड (V-Mart Retail Ltd) ने इस तिमाही में 29 नए स्टोर खोले, जबकि पूरे साल में 92 नए स्टोर जोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया। अब कंपनी के कुल स्टोर्स की संख्या 577 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि कंपनी छोटे शहरों और टियर-2, टियर-3 मार्केट्स पर फोकस कर रही है, जहां ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि निवेशक इसे लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देख रहे हैं।

फाइनेंशियल प्रदर्शन भी इस तेजी को सपोर्ट करता है। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी ने ₹87.99 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही में उसे नुकसान हुआ था। EBITDA भी मजबूत होकर ₹209 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार को दर्शाता है। इससे साफ है कि कंपनी न सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है, बल्कि मुनाफे के मोर्चे पर भी वापसी कर रही है।

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इतनी तेजी के बावजूद स्टॉक पिछले 6 महीनों में करीब 25% गिरा हुआ है और एक साल में भी लगभग 20% नीचे है। इसका मतलब है कि हालिया रैली एक तरह की रिकवरी भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी इसी तरह ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखती है, तो आगे भी इसमें तेजी की गुंजाइश बनी रह सकती है।

मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, स्टोर एक्सपेंशन और मुनाफे में सुधार जैसे फैक्टर्स वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड (V-Mart Retail Ltd) के शेयर में आई इस तेज रैली के पीछे मुख्य वजह हैं। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस मोमेंटम को कितने समय तक बरकरार रख पाती है।

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V-Mart रिटेल लिमिटेड (V-Mart Retail Ltd) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां सिर्फ तीन दिनों में यह स्टॉक 30% से ज्यादा उछल गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी का मजबूत क्वार्टर अपडेट रहा है, जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया है। कंपनी ने तिमाही में ₹971 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। इसके साथ ही सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 12% रही, जो यह दिखाती है कि कंपनी के मौजूदा स्टोर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर में यह एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे डिमांड और कस्टमर फुटफॉल बढ़ने का अंदाजा मिलता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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