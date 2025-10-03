V-Mart Retail Ltd Share Price jumped 12 percent today 12% चढ़ा यह स्टॉक, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, Q2 अपडेट से निवेशक गदगद, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़V-Mart Retail Ltd Share Price jumped 12 percent today

12% चढ़ा यह स्टॉक, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, Q2 अपडेट से निवेशक गदगद

V-Mart Retail Ltd Share Price: वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह दूसरी तिमाही के बिजनेस जुड़े आंकड़े है। इसे कंपनी ने बुधवार को मार्केट के बंद होने के समय पर जारी किया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 11:43 AM
share Share
Follow Us on
12% चढ़ा यह स्टॉक, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, Q2 अपडेट से निवेशक गदगद

V-Mart Retail Ltd Share Price: आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को जहां शेयर बाजार में उतार और चढ़ाव के दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक ऐसी कंपनी भी है जिसके शेयरों में तेज उछाल दर्ज की गई है। वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह दूसरी तिमाही के बिजनेस जुड़े आंकड़े है। इसे कंपनी ने बुधवार को मार्केट के बंद होने के समय पर जारी किया था।

आज बीएसई में कंपनी के शेयर 768 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में यह स्टॉक 816.40 रुपये के लेवल तक पहुंच गया। इस स्तर पर पहुंचने के बाद शेयरों में नरमी देखने को मिली। लेकिन वी मार्ट रिटेल की बढ़त 10 प्रतिशत से अधिक ही रही।

ये भी पढ़ें:₹550 पर लिस्ट हुई इथेनॉल बनाने वाली कंपनी, निवेशकों को पहले दिन 10% का फायदा

कंपनी के बिजनेस से जुड़े आंकड़े

वी-मार्ट रिटेल का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) 22 प्रतिशत की इजाफा के साथ 807 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 661 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के स्टोर सेल्स ग्रोथ में 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

दूसरी तिमाही में 25 नए स्टोर खोले हैं। वहीं, कंपनी ने 2 अंडरफार्मिंग स्टोर्स को बंद भी किया है। 30 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के स्टोर्स की कुल संख्या 533 हो गई थी। कंपनी ने जो नए 25 स्टोर खोले हैं उसमें कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश के 5-5 स्टोर ओपन हुए हैं। वहीं, झारखंड में दो स्टोर और पश्चिम बंगाल में एक स्टोर खोले गए हैं।

ये भी पढ़ें:एंकर निवेशकों के लिए आज ओपन हो रहा टाटा कैपिटल आईपीओ, GMP अब भी 20 रुपये

जून में एक्स-बोनस ट्रेड कर चुकी है कंपनी

इसी साल जून के महीने में कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया था। बता दें, 5 साल में वी मार्ट के शेयरों की कीमतों में 61 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 109 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stock Market Update Share Market Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।