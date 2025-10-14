265% बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, शेयर खरीदने की लूट, 20% चढ़ा भाव, ₹6 है दाम
Penny Stock: अहमदाबाद स्थित रियल एस्टेट डेवलपर विविड मर्केंटाइल लिमिटेड शेयर (Vivid Mercantile Ltd) के शेयर लगातार सुर्खियों में हैं। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान 20% तक चढ़ गए थे। इसी के साथ यह शेयर 6.87 रुपये पर आ गया था। इससे पहले बीते सोमवार को इसका बंद प्राइस 5.73 रुपये है। शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 265% बढ़ गया और रेवेन्यू में 316% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
क्या है डिटेल
कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में ₹25 लाख से बढ़कर ₹91.24 लाख पहुंच गया। यानी 265% की सालाना बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, तिमाही आधार पर यह 25% घटा, क्योंकि Q1 FY26 में कंपनी का लाभ ₹1.21 करोड़ था। वहीं, इसका रेवेन्यू ₹1.37 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹0.33 करोड़ की तुलना में 316% की अधिक है। हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 19% की गिरावट देखी गई, जब कंपनी का राजस्व ₹1.69 करोड़ था।
कंपनी के शेयरों के हाल
कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹62.26 करोड़ है। इसके शेयर में बीते सोमवार को भी 13 पर्सेंट की तेजी देखी गई। उसके बाद आज मंगलवार को इसमें 20 पर्सेंट तक की तेजी रही। पिछले पांच सालों में स्टॉक ने 90% टूटा है। सालभर में भी इसमें 90 पर्सेंट की गिरावट है। बता दें कि कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। यह एक विविध व्यवसायिक कंपनी है, जिसका लगभग एक-तिहाई व्यवसाय रियल एस्टेट सेक्टर से आता है, जबकि बाकी दो-तिहाई हिस्सा ट्रेडिंग और प्रिंटिंग व्यवसाय से जुड़ा है। रियल एस्टेट के अलावा, कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस में भी सक्रिय है। यह दालें, वस्त्र और धातुएं खरीदने और बेचने का काम करती है। साथ ही, यह मल्टीकलर और सिंगल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग जैसी प्रिंटिंग सेवाएं भी देती है, जिनमें ब्रॉशर, पोस्टर, कैटलॉग और एनुअल रिपोर्ट्स की छपाई शामिल है। इसके अलावा, कंपनी सोने, हीरे और ज्वेलरी सेक्टर में भी अपनी मौजूदगी रखती है।