85% से ज्यादा टूट गया यह शेयर, 345 रुपये से लुढ़ककर 45 रुपये के नीचे आया शेयर का दाम

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 4% टूटकर 43.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई लेवल से 85% से अधिक लुढ़क गए हैं।

स्मॉलकैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 4 पर्सेंट टूटकर 43.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई लेवल से 85 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले एक महीने में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

85% से ज्यादा लुढ़क गए हैं स्मॉलकैप कंपनी के शेयर

विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों में पिछले कुछ महीनों से लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों का ऑल-टाइम हाई लेवल 345.85 रुपये है। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर इस लेवल से 85 पर्सेंट से अधिक टूट गए। कंपनी के शेयर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को 43.91 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 80 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 264.85 रुपये है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 43.55 रुपये है।

6 महीने में 75% टूट गए हैं कंपनी के शेयर

सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर पिछले 6 महीने में 75 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 23 जुलाई 2025 को 169.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 जनवरी 2026 को 43.91 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 53 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 12 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।