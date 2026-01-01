85% से ज्यादा टूट गया यह छोटकू शेयर, मालिक ने बेचा है 4% हिस्सा, 50 रुपये से नीचे आया शेयर

संक्षेप: स्मॉलकैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 85% से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर दिसंबर 2024 में 345.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2026 को BSE में 49.48 रुपये पर पहुंच गए हैं।

स्मॉलकैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों का बुरा हाल है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 49.48 रुपये पर पहुंच गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 85 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया की प्रमोटर पुंगलिया फैमिली ने कंपनी में 4 पर्सेंट से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी बेची है। प्रमोटर ने यह हिस्सेदारी 26.72 करोड़ रुपये में बेची है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर गुरुवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर 49.48 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

रिकॉर्ड हाई से 85% से ज्यादा लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर

इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 85 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर दिसंबर 2024 में 345.75 रुपये पर थे। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 1 जनवरी 2026 को BSE में 49.48 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 83 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। पिछले छह महीने में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों में 70 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है। अगर पिछले एक महीने में देखें तो कंपनी के शेयर 39 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। पिछले 5 दिन में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।