बुरे हाल में यह शेयर, 90% से ज्यादा गया लुढ़क, 335 रुपये से 30 रुपये के नीचे आया शेयर का दाम
मुख्य बातें
- सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 90% से ज्यादा लुढ़क गए हैं
- कंपनी के शेयरों में यह गिरावट अपने अब तक के उच्चतम स्तर से आई है
- विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 9 दिसंबर 2024 को 335.35 रुपये पर थे
- कंपनी के शेयर 8 जून को 29.43 रुपये पर बंद हुए हैं
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर के बुरे हाल हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर सोमवार को अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को 5 पर्सेंट लुढ़ककर 29.43 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, एक महीने में विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 35 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों में अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 90 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।
90% से अधिक टूट गए विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 90 पर्सेंट ज्यादा लुढ़क गए हैं। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 9 दिसंबर 2024 को 335.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 8 जून 2026 को 29.43 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयरों में 41 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 185.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 29.43 रुपये है।
एक साल में कंपनी के शेयरों में 83% की गिरावट
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया (Vishnu Prakash R Punglia) के शेयर पिछले एक साल में 83 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 9 जून 2025 को 171.35 रुपये पर थे। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 8 जून 2026 को 29.43 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों में 81 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के शेयर 60 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।
336% घटा है कंपनी का तिमाही मुनाफा
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया (Vishnu Prakash R Punglia) के मुनाफे में चौथी तिमाही में तेज गिरावट आई है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का मुनाफा 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 336 पर्सेंट घटा है। कंपनी को मार्च 2026 तिमाही में 130.79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी को तीसरी तिमाही में 29.98 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 42.3 पर्सेंट घटकर 104.53 करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 181.26 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।