Vishal Mega Mart Share Target Price 175 rupee JM Financial initiates coverage with buy rating 175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर
Vishal Mega Mart Share Target Price 175 rupee JM Financial initiates coverage with buy rating

175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर

ब्रोकरेज हाउस JM फाइनेंशियल ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 175 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से कंपनी के शेयर 18% से अधिक उछल सकते हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:31 PM
175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर

विशाल मेगा मार्ट के शेयर मंगलवार को करीब 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 147.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 42 पर्सेंट की तेजी आई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 157.75 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 96.05 रुपये है।

जेएम फाइनेंशियल ने दिया है 175 रुपये का टारगेट
घरेलू ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 175 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट में कहा है कि महत्वाकांक्षी मिडिल और लोअर मिडिल-इनकम क्लास के लिए विशाल मेगा मार्ट एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है। विशाल मेगा मार्ट एफएमसीजी (28 पर्सेंट), अपैरल (44 पर्सेंट) और जनरल मर्चेंडाइज (28 पर्सेंट) इन 3 प्रमुख कैटेगरीज में प्रॉडक्ट्स ऑफर करता है। विशाल मेगा मार्ट 472 शहरों में 717 स्टोर्स ऑपरेट करती है।

IPO प्राइस से 85% से ज्यादा उछल गए हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर
विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) के शेयर अपने IPO प्राइस के मुकाबले 85 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। आईपीओ में विशाल मेगा मार्ट के शेयर का दाम 78 रुपये था। कंपनी के शेयर 29 सितंबर 2025 को 147.60 रुपये पर बंद हुए हैं। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ दांव लगाने के लिए 11 दिसंबर 2024 को खुला था और यह 13 दिसंबर तक ओपन रहा। विशाल मेगा मार्ट के शेयर 18 दिसंबर 2024 को 110 रुपये पर लिस्ट हुए थे। कंपनी का आईपीओ टोटल 28.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

