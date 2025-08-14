Vishal Mega Mart Share rallied over 6 Percent today Jefferies given 175 rupee Target 175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- खरीदो शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vishal Mega Mart Share rallied over 6 Percent today Jefferies given 175 rupee Target

175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- खरीदो शेयर

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 175 रुपये कर दिया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 6% से अधिक के उछाल के साथ 155.45 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:54 AM
share Share
Follow Us on
175 रुपये तक जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- खरीदो शेयर

विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में गुरुवार को बाजार खुलते ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 155.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में अभी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयरों के लिए 175 रुपये तक का टारगेट दिया है। विशाल मेगा मार्ट के पहली तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 37% बढ़ा है।

जेफरीज ने दिया 175 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 175 रुपये कर दिया है। यानी, बुधवार के क्लोजिंग लेवल से कंपनी के शेयरों में 21 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 142 रुपये का टारगेट दिया था। जेफरीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 78 रुपये था और इस लेवल से कंपनी के शेयर पहले ही 80 पर्सेंट उछल गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने विशाल मेगा मार्ट पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 161 रुपये का टारगेट दिया है।

ये भी पढ़ें:यूपीएस या ओपीएस? सरकार का बड़ा फैसला, किसे मिलेगी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा?

37% बढ़ा है कंपनी का तिमाही मुनाफा
विशाल मेगा मार्ट का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 37.2 पर्सेंट बढ़ा है। पहली तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा 206.10 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 150.10 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी सुधार के साथ 6.6 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि पहले 5.8 पर्सेंट था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 21 पर्सेंट बढ़कर 3140.30 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 2596.30 करोड़ रुपये था।

Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।